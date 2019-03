Empeoró el estado clínico de Sergio Denis

Este martes al mediodía el Hospital Angel C. Padilla de Tucumán brindó un nuevo parte médico sobre la salud de Sergio Denis, que ingresó el lunes por la noche tras haberse caído del escenario a una fosa de casi tres metros durante un show.

Según indicó la directora del instituto, Olga Fernández, el cantante “mantiene su cuadro grave y con pronóstico reservado”. Además, aseguró que si bien evolucionó respecto al traumatismo, no se puede hablar de una mejoría hasta dentro de las próximas 48 horas.

Por su parte, destacó que “su estado clínico general empeoró y se mantiene muy crítico”. “Mejoró algo el traumatismo encefalocraneano pero no podemos hablar de mejoría en estos momentos. Tenemos 48 horas, por lo menos, para poder hablar de una mejoría”, explicó.

Sergio Denis permanece internado desde el lunes por la noche después de haberse caído durante un show privado que daba en Tucumán. El cantante se cayó desde el escenario a una fosa de casi tres metros cuando interpretaba “Te llamo para despedirme” en el Teatro Mercedes Sosa.

El artista de 69 años fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Público Angel C. Padilla, donde permanece internado en grave estado. La directora del hospital, Olga Fernández, explicó que el cantante presenta “hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato”.

Según pudo saber Infobae, a las 22.30 ingresó al quirófano. “Pero no pudieron avanzar”, aclaró su hermana, y agregó que el músico “está anticoagulado desde que le pasó lo de Paraguay”. En aquel entonces, el cantante sufrió un paro cardíaco y estuvo durante 17 minutos sin signos vitales.

Su hermana Nora viaja desde su ciudad natal, Coronel Suárez (sur de la provincia de Buenos Aires-, hacia Tucumán, mientras que su otro hermano Carlos ya está en la provincia junto a su familia. “Ahora está más en las manos de Dios que de los médicos”, dijo la mujer este martes por la mañana.

Hoy el cantante tenía programado un recital en la ciudad de Rosario y para el próximo fin de semana tenía previstos dos eventos privados.

Semanas atrás, el cantante reveló que desde hace tres meses está en pareja con una ex compañera de su hija Bárbara. “Me llevo bien con ella. Hace tres meses que estamos viéndonos. Nos estamos conociendo”, dijo sobre su novia Verónica.

Sobre el vínculo de su pareja y su hija, el músico aclaró que “fueron juntas al colegio, pero después perdieron la relación”. También hizo énfasis en que es un romance “muy nuevo”. “Es una buena persona, es periodista de política internacional. Una persona con la cual puedo hablar, así que estoy muy contento”, aseguró en una nota con Intrusos.