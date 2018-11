Identificaron a otro soldado NN en Darwin, suman 103

Humilde, sencillo, de pocas palabras, gran amigo. Así lo recuerdan sus compañeros del Regimiento 7. Víctor Rodríguez, nacido en Banfield, había tenido que dejar sus estudios para trabajar y ayudar a su familia.

Su padre Fermín Rodríguez trabajaba en la fábrica Volcán, su madre Benigna Sena, en un colegio. A veces la plata no alcanzaba, pero juntos y con sacrificio luchaban para darles lo mejor a sus hijos.

Víctor se había enamorado por primera vez. Y soñaba con formar una gran familia.

Cuando le tocó partir hacia las islas dejó a su novia Mabel Godoy con la promesa de volver. Pero quedó en el campo de batalla.

A Víctor le tocó la Compañía C del Regimiento 7. Los soldados durante toda la guerra permanecieron en sus trincheras en Monte Longdon, donde se desarrolló la más cruenta de las batallas y se llegó a la lucha cuerpo a cuerpo con bayonetas.

Los ingleses sabían que si tomaban los montes -Harriet, Dos Hermanas y Longdon- sería clave para el avance final. Lo que no sabían es que aquella conquista les iba a costar sangre y sudor.

Exhaustos, mojados, ya con las raciones de comida disminuidas, habiendo soportado el frío durante más de 40 días, los argentinos combatieron con fiereza y valor.

Frente a los paracaidistas británicos, el Para 3, Víctor cayó luchando entre balas trazantes y explosiones de mortero, muy cerca de la posición del subteniente Juan Baldini, uno de los sectores más castigados por el fuego enemigo.

Rodríguez fue enterrado sin nombre en el cementerio de Darwin: no tenía su chapa identificatoria, como ocurrió con muchos de los conscriptos.

Durante 36 años la placa de granito que precedió su tumba rezó: “Soldado argentino solo conocido por Dios”.

Al finalizar la guerra, un joven oficial del Ejército se acercó hasta la casa de los Rodríguez. La madre del soldado abrió la puerta. El militar solo le dijo: “Su hijo está desaparecido en acción”. El hombre no se animó a decirle la verdad, que su hijo había muerto en la guerra. Benigna durante muchos años mantuvo la esperanza de verlo regresar.

“La ausencia fue tremenda, tanto es así que después de la guerra mis padres se separaron. Mi mamá siempre sufrió mucho”, le dice a Infobae Nora Rodríguez, la hermana de Víctor que tenía cuatro años cuando él partió hacia las islas.

Nora siempre quiso saber dónde estaba ese hermano que había perdido en la guerra. Siempre quiso tener una tumba donde llorarlo o dejarle una flor. La causa por la identificación de los caídos en Malvinas -impulsada por el veterano Julio Aro, junto a esta periodista de Infobae, el apoyo del músico inglés Roger Waters y del coronel británico Geoffrey Cardozo, quien enterró a los argentinos en Darwin- fue la llave que le permitió a ella conocer el destino final de su ser querido. Hoy son 103 los soldados identificados de Malvinas.

En el Espacio de la Memoria, Nora Rodríguez junto a Mabel Godoy recibieron la noticia que tanto habían esperado: Víctor fue identificado, su cuerpo yace en la tumba D.B.5.11.

Emocionadas, Nora y Mabel abrazaron el informe forense y los objetos que encontraron con el cuerpo de Víctor, que les entregaron en el Espacio de la Memoria.

El primero es un documento de identidad, que no le pertenecía al soldado y que sería de un veterano que regresó al continente. Ellas pidieron que sea devuelto a esa familia.

El otro les tocó el alma: es la medalla de la Virgen Milagrosa que él siempre usaba. Mabel, entre lágrimas, no dudó: “Es la medallita de Víctor”.