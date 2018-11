Aseguran que la Educación Sexual Integral forma parte de la vida de las escuelas

Según un informe elaborado por Educación, en base a las respuestas de 306.530 alumnas y alumnos del último año de secundaria en el 2017, la Educación Sexual Integral es el tema más demandado por los estudiantes.

Sin embargo, en Junín, hubo algunos reclamos que se hicieron públicos, por parte de alumnos del nivel secundario en escuelas públicas de gestión privada, que al parecer no tenían respuesta por parte de las autoridades.

Las máximas autoridades de la Región 14 de Educación, la inspectora regional de Educación de Gestión Privada (Diegep), profesora Daniela Morán, y la inspectora jefe regional de Gestion Estatal, profesora Emilse Marini, respondieron preguntas a diario Democracia, sobre este tema sumamente vigente en el ámbito educativo.

- ¿Se cumple el dictado de Educación Sexual Integral en las escuelas de gestión privada? ¿De qué forma, a través de una materia, un tema dentro de la materia o a través de un abordaje circunstancial en alguna clase o charla programada para tal fin?

Morán:- El abordaje de Educación Sexual Integral, tiene carácter de ley, por lo tanto debe ser trabajada en establecimientos de Gestión Estatal y Privada. Nuestra provincia, en consonancia con la Ley Nacional N° 26.150/06, sanciona en el año 2015 la Ley Provincial de Educación Sexual Integral N° 14.744/15.

Es propuesta de manera transversal a toda enseñanza, propiciando y dando lugar a prácticas educativas continuas, sistemáticas e interdisciplinares que apuntan a empoderar a los alumnos con saberes y habilidades que les permitan tomar decisiones responsables y críticas en relación al ejercicio de la sexualidad. También, se destina la Semana de la ESI en el Calendario Escolar, donde se profundiza su abordaje, intensificando espacios y situaciones destinadas a la reflexión sobre estas temáticas. Se divide además en propuestas específicas para cada área, proponiendo un trabajo inter areal que articula enfoques y contenidos de enseñanza de las áreas involucradas, para alcanzar acuerdos de trabajo.

Marini:- La Educación Sexual Integral es una ley (la N° 26150) que ha llegado y se ha instalado en todas las escuelas desde el nivel inicial. Favorece el cuidado y la construcción de los proyectos de vida y en la formación integral de nuestros niños y jóvenes. No podemos pensar una escuela inclusiva y diversa sino se trabaja y no se abre las puertas a esa parte constitutiva de cada sujeto que es la sexualidad en todas sus dimensiones no solo biológica, sino social, afectiva y ética.

Todas las escuelas públicas de Junín y de la Región trabajan muchas veces trasversalmente o con proyectos específicos la temática, puede ser por materia como Salud y Adolescencia en Cuarto año de las Escuelas Secundarias o transversalmente ya que es una temática ideal para desarrollar a través de otras metodologías, como aprendizajes basados en problemas donde el alumno se transforma en un gran indagador y trabaja colaborativamente con sus pares.

Las estrategias son muchas y variadas, depende del proyecto áulico de cada docente y cada institución. A veces son los emergentes los que llevan otros proyectos a la ESI, pero la ESI forma parte de la vida de las escuelas.

La importancia

Emilse Marini destacó a la Educación Sexual Integral: “Es generadora de mensajes, de aprendizajes para nuestros chicos, abren espacios de diálogo, de escucha y se animan muchas veces a hablar de temáticas complejas que solo, en algunos casos visibiliza la escuela como violencia de género, intentos de suicidio, etc. La ESI humanizó las escuelas y abrió las puertas a fortalecer a los niños y jóvenes en el cuidado de su cuerpo”.

“En ESI se habla de "Respetar la Diversidad", "Reconocer la perspectiva de género". La ESI permitió el debate y el aprendizaje sobre problemáticas como reconocer las perspectivas de género, respetar la diversidad porque es justamente uno de los objetivos centrales de la ley. Propone el respeto por las múltiples formas de ejercer la sexualidad y va justamente de la mano de la inclusión y la diversidad. Tenemos que pensar y hacer posible una escuela que aloje a todos los estudiantes, para que aprendan a respetar las diferencias y a partir de experiencias emocionales significativas que les van a servir para la vida”, manifestó.

Aplicación

- ¿Puede la dirección o los propietarios de la escuela o colegio de gestión privada decidir no dictar clase alguna sobre este tema?

Morán: No, en realidad todas las Instituciones tienen que realizar dentro de su Proyecto Institucional, propuestas en relación a la ESI. Los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. Sin embargo, pueden las Instituciones de Gestión Privada generar propuestas en relación a su Ideario Institucional, para planificar sus acciones, garantizando los contenidos establecidos, desde su especificidad. En este sentido, resulta indispensable un trabajo consensuado en torno a la ESI a partir de la definición de actividades dirigidas a estudiantes, docentes, familias y otras instituciones de la comunidad en donde se recuperen aspectos nodales centrados en los ejes de la ESI que son: El cuidado del cuerpo y la salud. Valorar la Afectividad. Perspectiva de Derechos. Respetar la Diversidad. Reconocer la perspectiva de género.

- En Junín, ¿cómo es el cumplimiento de esta temática?

Marini: La ESI es una realidad en nuestras escuelas. Hay múltiples proyectos innovadores y creativos, de distintas materias, proyectos con temáticas relacionadas con el cuidado del cuerpo, las emociones, la afectividad. Se trabaja desde el nivel inicial. Queremos ir formando a los niños desde muy pequeños en el cuidado de su cuerpo, de sus emociones, en la afectividad.

La ESI forma parte de los irrenunciables del sistema educativo y con esto quiero decir que todos los docentes y escuelas trabajan y deben hacerlo desde la educación sexual integral en sus aulas.

Morán: En todas las Instituciones de Junín se trabaja la ESI, a veces algunos de los ejes que mencioné anteriormente, tienen mayor relevancia en su abordaje en determinados años. También, varios establecimientos participaron de propuestas municipales ofrecidas, tal como el Proyecto Educativo Perspectiva de Género, desde la Fundación Pensar, donde se llevaron adelante debates muy enriquecedores en escuelas secundarias de ambas gestiones. Cada institución tiene diferentes estados de avance en relación a los ejes que atraviesa la ESI.



Reclamos

Respecto a si en la Jefatura Regional de Dipregep (Región 14) se recibió algún planteo respecto a esta situación, sea a favor o en contra, respecto a directivos de instituciones, docentes, alumnos, padres, la profesora Morán explicó: “Desde Jefatura Regional se reciben múltiples situaciones que atraviesan las Instituciones, donde es necesario realizar intervenciones para acompañar a resolver determinados conflictos, que siempre a partir del diálogo se logra un consenso, con acciones concretas que garantizan al cuidado de los alumnos”.

“Resulta indispensable un trabajo consensuado en torno a la ESI a partir de la definición de actividades dirigidas a estudiantes, docentes, familias y otras instituciones de la comunidad, en donde se recuperen aspectos nodales, espacio propicio para el análisis, la reflexión, generando oportunidades para repensar acciones conjuntas y desarrollar prácticas pedagógicas inclusivas, donde las trayectorias de los alumnos, se fortalezcan con el trabajo conjunto entre los niveles y las distintas modalidades”, afirmó la inspectora jefe de Educación de Gestión Privada.

Diálogo

Finalmente la profesora Daniela Morán reflexionó: “La Educación Sexual Integral nos convoca a organizar un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que comprenda contenidos de distintas áreas curriculares, abordados de manera transversal y/o en espacios específicos. Desde el Gobierno de la Provincia, se está implementando un programa llamado ABC Padres, donde los Jefes Regionales tenemos la oportunidad de dialogar con las familias, y entre los temas más relevantes siempre se establecen diálogos sobre la Educación Sexual Integral en las Instituciones”. “Las familias tienen un rol fundamental en el desarrollo de trayectorias educativas y es necesario trabajar juntos, que estén informadas del enfoque que se implementa en la escuela y las actividades que se desarrollan, con la finalidad de fortalecer a nuestros alumnos desde una perspectiva de derechos, desde la información, el cuidado, la prevención y el respeto”, subrayó Morán.