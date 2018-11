Tine 84 años y se volvió una runner experta

Francisca Flores tiene 84 años, vive en la ciudad de El Carmen (Jujuy) y su historia se volvió viral en los últimos días luego de que su nieta publicara un video suyo haciendo running.

“Ella tenía ganas de correr así que empezó y quería seguir y seguir hasta que no le dé más el cuerpo. Me sorprendí y me admiré. Gracias a Dios está muy bien mi abuela y espero poder compartir más tiempo con ella y hacerle ver a la gente que gran ejemplo de mujer y persona es”, contó su nieta Emilia al sitio Jujuyalmomento.

En pocos días, el video de la abuela runner ostenta miles de views y mensajes de felicitación para Francisca.