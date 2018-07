Una nena se puso a llorar en medio de su muestra de ballet y su papá subió al escenario a bailar con ella

Marc Daniels se convirtió en las últimas horas en el nuevo héroe de la redes sociales. Hace unos días en la ciudad de Hamilton, en las Islas Bermudas, su hija de dos años se paralizó y se largó a llorar en medio de una muestra del ballet. Sin dudarlo, y a pesar de que tenía a Suri -su otra hija de siete meses a upa - subió al escenario para tranquilizar a Isabella.

Mientras su hija lloraba y el resto de las nenas seguían la coreografía, a Marc se le ocurrió no solo agarrarla de la mano sino además copiar los pasos de la danza para que la ella también los hiciera.

This guy deserves a father of the year award! Marc Daniels joins in on his daughter's dance https://t.co/dECE2nmCYr via @YouTube pic.twitter.com/9sAil1uD4u