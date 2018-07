Una periodista le preparó un cumpleaños sorpresa a un niño en un colectivo

Ella es Dafne Acevedo Giménez y, como muchos trabajadores, se toma todos los días el colectivo para ir a trabajar en su ciudad de Río Cuarto. La rutina hizo que comenzara a charlar con Lucas, un niño de 9 años que también se toma el mismo transporte para volver del colegio.

“Un día, me siento en el colectivo y adelante mío veo que un nene se agarra del espaldar y me mira con esos ojos negros hermosos que tiene. Entonces, lo saludo y empezamos a charlar. Me cuenta que viene de la escuela, que tiene ocho años. Fue hace dos meses. A partir de ahí, nos hacemos amigos; todos los días me muestra el cuaderno y charlamos”, cuenta Dafne.

De lunes a viernes, a eso de las 18.15, Lucas, su mamá, Soledad, y tres hermanitos, se suben al 1 verde cerca de la escuela Julio Roca y el Centro Cultural Del Andino. Varias cuadras después, Lucas empieza a estirarse y cabecear para ubicar a Dafne, que sube pocas cuadras después.

Producto de ese corto (pero estrecho vínculo) surgió una gran amistad. Y fue por eso que a Dafne se le ocurrió festejar el cumpleaños de Lucas en ese corto tiempo que comparten.

La periodista logró pronto la complicidad del chofer, Marcos, y el aval de directivos de la empresa, para montar la singular celebración en el colectivo. Le había preguntado a la mamá qué le hacía falta y le llevó zapatillas, pero el regalo “infaltable” era la pelota, porque Lucas es fanático de fútbol. En el video que grabó Ornella Lorenzoni, amiga de Dafne, conmueve la emoción del pequeño al abrir “el fútbol”.

“Yo como madre no me esperaba algo así y mi hijo menos, ella es una persona buena y con un gran corazón. Lucas no tenía ni idea de lo que iba a pasar en el colectivo, le dio como vergüenza al principio, el es muy sensible, estaba muy emocionado”, comentó Soledad, madre del pequeño.

