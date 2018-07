Imputaron al dueño de un perro que mordió a una vecina

El dueño de un perro fue imputado por la Justicia después de que el animal mordiera e hiriera a una vecina del complejo de departamentos que compartían. La mascota, un pastor alemán, no presentaba las medidas de precaución correspondientes por estar incluido en la lista de razas potencialmente peligrosas.

El hecho ocurrió a inicios de junio en la calle Camarones al 5500, en el barrio porteño de Monte Castro. Elena, de 77 años, residente en la planta baja de una finca de PH, estaba regresando a su hogar cuando se encontró con su vecino del primer piso y su mascota, un ovejero alemán llamado Rocco.

Antes de que la mujer pudiera abrir la puerta de la casa, el animal le aplicó un mordisco violento en un antebrazo. El ataque no sólo le produjo heridas en el brazo, sino que también la arrojó al suelo: la mujer se fracturó una vértebra de la cintura y debió ser hospitalizada en un sanatorio cercano. Las autoridades solicitaron documentos y comprobantes de la vacunación del perro, pero el dueño no accedió.