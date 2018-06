Nahir Galarza lloró en el juicio oral por el crimen de su ex novio

Nahir Galarza, de 19 años, se negó a declarar en la primera jornada del juicio oral por el crimen de su ex novio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú.

La joven, acusada de haber asesinado de dos tiros a Pastorizzo, se mostró tranquila durante el inicio del proceso, pero se quebró cuando desde el Tribunal leyeron la imputación, según consignó el portal Once, de Entre Ríos.

En un primer momento, Galarza negó haber estado con Pastorizzo en la madrugada del crimen. Horas más tarde, confesó que había sido ella la responsable de la muerte, tras una discusión con Fernando. Tres semanas después pidió ampliar su indagatoria y, sin decir que la versión anterior era falsa, cambió su relato. Allí aparecieron una serie de contradicciones.

En su primera declaración como imputada, dijo haber cometido el crimen con el arma de su padre -policía de la provincia-, “la cual estaba arriba de la heladera, donde la pone siempre”, y que la había sacado “sin que él lo supiera”. “Los dos disparos los hice con esa arma y luego di la vuelta a la manzana y me fui caminando a mi casa”, dijo en su confesión, antes de entrar en un ataque de nervios.

Luego dio otra versión y dijo que el arma se disparó accidentalmente.

Primera jornada

La imputada arribó a los tribunales de Gualeguaychú en un patrullero de la policía local que la trasladó desde la comisaría del Menor y la Mujer e ingresó a la sede judicial esposada, y custodiada por dos efectivos.

En la puerta de los tribunales, un grupo de amigos de la familia de la víctima llevó pancartas y carteles con la leyenda “Justicia por Fernando”.

Durante las al menos nueve audiencias que durará el debate, está previsto que declaren unos 50 testigos propuestos por las querellas y otros 30 por la defensa de la imputada, según consignó la agencia Télam.

Galarza podría ser condenada a prisión perpetua ya que se la acusa de homicidio doblemente calificado por la “relación de pareja” con la víctima y el “uso de arma de fuego”.

La causa fue elevada a juicio el 11 de abril último por el juez de Garantías Mario Figueroa, quien hizo lugar al pedido del fiscal Sergio Rondoni Caffa. El tribunal a cargo del debate está conformado por los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian.