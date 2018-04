Polémica por una alumna que fue sin corpiño a la escuela y la sancionaron

Si bien el reglamento de convivencia del Colegio Reconquista, de Villa Urquiza, no habla de ropa interior, Bianca, una alumna que cursa el cuarto año fue observada por no llevar corpiño a clase. La sanción la ordenó la rectora de la escuela. La estudiante contó cómo fue la situación: “Me frena la rectora en el pasillo y me dice que no puedo venir al colegio sin sostén”.

A Bianca le pusieron una observación por “presentación y vestimenta”. Esto quedó escrito en el cuaderno de comunicaciones y sus padres fueron informados. “Me parece bastante raro lo que pasó. No le encuentro ninguna lógica”, contó Bianca al canal C5N.

"El reglamento de convivencia dice cómo tenemos que venir vestidos pero en ningún lugar dice nada del corpiño", se queja Bianca. Según está registrado, permite a los estudiantes llevar pantalón largo, bermudas lisas -no playeras- del largo de la rodilla o pantalón tipo capri. También buzo o remera manga corta, sin transparencia. Finalmente, aclara: "No se permite musculosas, escote ni ojotas".

Después del episodio, la mamá de Bianca fue al Colegio a quejarse con la rectora. Ella le dijo que la sanción había sido “por llevar un vestido con tiritas” pero la primera observación fue por el corpiño.