El Municipio puso en funcionamiento la Escuela de Innovación y Tecnología

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, junto a gran parte de su equipo de gobierno, presentó, ayer, la escuela de Innovación y Tecnología, una acción para potenciar la industria del conocimiento, aprovechando las oportunidades y desafíos que presenta la ciudad. De encuentra en el edificio ubicado en Lavalle y Liliedal.

Luego de elaborar un plan estratégico junto a las instituciones, las escuelas, la universidad y el sector privado, el Municipio avanzó primero con un censo de talentos, luego con la creación de la Escuela de Robótica, para chicos de nivel primario, luego la sala de impresión 3D y ahora, esta nueva escuela para mayores de 16, que ofrecerá cursos de formación relacionados con la tecnología y también, a los empresarios, un espacio de trabajo.

Petrecca aseguró que "esta Escuela de Innovación y Tecnología tiene que ver con aprovechar oportunidades y ver las fortalezas que sin dudas tenemos en nuestra localidad y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos. Hace unos días tuvimos un evento muy importante como fue la Ruta Federal del Conocimiento, llevada adelante por Argencon, y son ellos los que ponen a Junín como una de las ciudades más importantes a nivel país, con todas las condiciones para desarrollar la industria del conocimiento".

"Solo para dar un dato, entre el 2021 y el 2022, Argentina generó 23.000 puestos de trabajo en esta industria del conocimiento. Esto genera riquezas, divisas, dólares, algo que tanto se necesita en el país. Esto es ver las fortalezas que el conocimiento demanda y, por supuesto, aprovechar las oportunidades", remarcó.

Petrecca recordó que "todo esto tiene que ver con esta visión, tiene que ver con un Plan Estratégico Informático que desarrollamos entre todos y, a partir de allí, entender este cambio de paradigma y abrir caminos, primero, haciendo un censo de talentos, ver los talentos que hay en nuestra ciudad, que realmente hay un montón. A partir de allí, también, lanzar la Escuela de Robótica. Una escuela que, como ustedes saben, asisten niños de 6 a 10 años, que hoy ya están en los segundos talleres, que están hablando de programación, aprendiendo matemática, aprendiendo física, aprendiendo informática, de manera más dinámica y divertida".

"También lanzamos un laboratorio de impresión 3D para chicos de 10 a 16 años. Y nos faltaba este espacio para llegar a los mayores de 16 años. Estas son las distintas etapas que venimos cumpliendo en el marco de una visión estratégica, que no surge de un gobierno, que surgió de la comunidad, de manera horizontal, donde Municipio, Universidad, escuelas y empresarios trabajamos juntos para detectar oportunidades y delinear un plan que nos desarrollarnos como comunidad, en definitiva, poner a Junín en un lugar superior", agregó.

“Este es el camino”

El intendente de Junín aseguró que, como equipo de gobierno, "estamos convencidos que este es el camino, a través de una construcción colectiva, que no surge de abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo. Surge de manera horizontal, entre todos. La puesta en marcha de esta escuela es un paso fundamental, por eso estamos súper convencidos de que estamos iniciando una nueva etapa en Junín, donde a partir de ahora, no sólo hablaremos en materia productiva, de la importancia que tiene el campo, en la importancia que tiene, por supuesto, la agroindustria, el sector industrial, en la importancia que tiene el sector comercial, en la importancia que tiene el turismo, la salud. Ahora también, Junín va a ser conocida, en no mucho tiempo más, como una de las ciudades más importantes en el país, por el desarrollo de su economía del conocimiento. Esto va a ocurrir, porque estamos haciendo ahora, entre el público y el privado, todo lo que hay que hacer para que ocurra".

También expresó por último que "esta es la visión general que estamos llevando adelante hace casi dos años, con toda la comunidad. Insisto, no es una visión de un gobierno, no es una visión de un intendente, es una visión de la comunidad, de aprovechar oportunidades. Que todos los juninenses tengan oportunidades. Que todos estos jóvenes talentosos, que pudimos ver en distintos talleres, en distintas jornadas, encuentren en Junín su oportunidad, que vean esta Escuela de Innovación, que vean estos espacios de trabajo como una oportunidad y que no vean, lamentablemente, como única salida a Ezeiza".