En el Champagnat confirman que un ex director admitió abusar de un alumno

EDUCACIÓN

Las autoridades del colegio Marista Champagnat, del barrio porteño de Recoleta, informaron que el ex director Angel Duples admitió haber abusado de un alumno de otra escuela hace 38 años y confirmaron su apartamiento del cargo a través de un comunicado enviado a los padres, algunos de los cuales consultados ayer por Télam en la puerta del establecimiento prefirieron no hablar sobre el tema.

"Cuando el Instituto de los Hermanos Maristas tomó conocimiento de un hecho ocurrido hace aproximadamente 38 años, en el que un ex alumno del Colegio Marista de Morón padeció un manoseo agraviante, inmediatamente dispuso al traslado del Director General Hno. Angel Darío Duples, quien reconoció el hecho", dice el texto que lleva la firma del hermano Alberto Aparicio.

Gonzalo Santa Coloma, referente de la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de los Hermanos Maristas, aseguró en declaraciones a la prensa que fue él quien escuchó la confesión de Duples y confirmó que además hubo otros dos casos de abuso en el colegio que habrían ocurrido hace más de cuarenta años.

Uno de esos abusos lo habría cometido otro hermano de la congregación que ya falleció y en el segundo caso el presunto abusador habría sido un portero, contó Santa Coloma, quien actúa como vocero de la institución.

"Sí, tiene visos de realidad y quisiera pedirle perdón a la persona", respondió Duples cuando Santa Coloma le preguntó qué "visos de realidad" tenía una versión que circulaba entre los padres que lo señalaba como autor de un abuso ocurrido años atrás.

"El hecho lo ha reconocido", afirmó el representante de la congregación sobre la conversación que tuvo con Duples. Además, señaló que el ex director "estaba muy deprimido, muy avergonzado, no podía ni levantar la vista".

Santa Coloma agregó que desde el colegio se les pidió a las posibles víctimas que hagan la denuncia penal. "Nosotros no negamos nada de lo que pasó y preferimos que la justicia penal intervenga porque la investigación judicial es mucho más clara, tienen muchas más herramientas de las que tenemos nosotros".

La mayoría de los padres que Télam pudo contactar en la puerta del colegio después de mediodía prefirieron no hablar.

"No puedo opinar sobre lo que no conozco", dijo una de las madres, aunque las autoridades del establecimiento notificaron a las familias mediante una nota enviada por mail, además de emitir el comunicado que se hizo público.