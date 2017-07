La Prefectura ya utiliza el yate que le fue secuestrado al ex secretario Ricardo Jaime

SOCIEDAD

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó ayer que Argentina “necesita sanarse de la corrupción”, al presentar el yate del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que fue recuperado para ser entregado a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y que será “utilizado a favor de la gente”. En una conferencia de prensa realizada por la mañana en el Dique 3 de Puerto Madero, situado en Macacha Güemes y Olga Cossettini, la ministra presentó el yate, que se encontraba amarrado y ploteado con la leyenda “embarcación recuperada de la corrupción”. Acompañada por el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco; del secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y autoridades de la PNA, Bullrich expresó que es “un día importante para la Argentina” porque el barco volvía a “ser utilizado a favor de la gente”. “Este es un dinero recuperado de la corrupción, este barco era del señor Jaime, que era el segundo de (el ex ministro de Planificación Federal Julio) De Vido, que quizás en pocos momentos no sea más diputado de la Nación, si así los diputados de buena voluntad entienden que la Argentina necesita sanarse de la corrupción”, se- ñaló la funcionaria. La ministra agradeció al juez federal Sebastián Casanello la entrega del bien, a pesar de que aún no existe la “ley de extinción de dominio”.