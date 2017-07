Choque entre un tren y un colectivo en Merlo: murieron el chofer y una pasajera

INSEGURIDAD VIAL

Noticias Relacionadas Comunicado de Trenes Argentinos

Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas ayer a la madrugada cuando un colectivo de la línea 503 fue embestido por una formación del ferrocarril Sarmiento en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, informaron fuentes sanitarias y de Bomberos.

"A las 3.50 recibimos varias llamadas que informaban sobre un accidente ferroviario en el cruce de Gavilán y el kilómetro 37 de la Ruta provincial 40 (ex 200)", dijo Sergio Pierotti, jefe de Bomberos Voluntarios de Mariano Acosta, quien confirmó la muerte del chofer "de la unidad 26 en el lugar del accidente" y el traslado de 15 heridos al Hospital Eva Perón.

Fuentes de la guardia de ese centro de salud confirmaron horas más tarde la muerte de una segunda víctima, "una mujer de 34 años que murió a las 7.06" como consecuencia de las graves heridas que le provocó el impacto.

"Cuando llegamos al lugar nos abocamos a la estabilización de la unidad, ya que el colectivo estaba inestable, no apoyado en sus cuatro ruedas y tuvimos que estabilizarlo para que no revista riesgo y poder abordarlo. Luego atendimos a los heridos según el orden de prioridad para su traslado", detalló Pierotti.

El jefe de Bomberos desmintió la versión de algunos testigos que aseguraron ante la prensa que las ambulancias "demoraron en llegar" y remarcó que "la primera dotación de bomberos llegó junto con la primera ambulancia" y que fue el médico a cargo de la misma quien determinó la muerte del chofer del colectivo en el lugar del accidente. Pasadas las 8.30 las tareas de remoción de los vehículos ya había finalizado, aseguró Pierotti, y "las vías ya estaban liberadas".

La empresa concesionaria Trenes Argentinos afirmó a través de un comunicado que el accidente ocurrió a las 3.43, cuando una formación de la Línea Sarmiento del Ramal Merlo-Lobos colisionó con un colectivo de la línea 503 en el Paso a Nivel Carlos Gardel de la estación Ferrari.

Testigos del accidente aseguraron que en ese paso a nivel "hay una persona encargada de subir y bajar la barrera" y que, en el momento del hecho, la formación de unos cinco vagones "venía tocando la bocina, pero la barrera estaba levantada".

Uno de los compañeros del chofer que murió en el accidente aseguró por su parte que el hombre que manejaba la barrera estaba en el lugar y, tras el accidente, fue trasladado en una de las ambulancias en estado de shock. "Para mí se quedó dormido, no es la primera vez que ocurre. Esto no fue un accidente, fue negligencia", aseguró el hombre.