Polémica por dichos de Lucía Galán: embarazos y subsidios

Desde 1996 Lucía Galán lleva adelante con su hermano Joaquín el Hogar de Niños Pimpinela. En más de dos décadas vio pasar por la institución cientos de chicos, con situaciones muy complicadas. Al respecto, la cantante aseguró que falta conciencia de los padres a la hora de "tener hijos que puedan criar" y aseguró que hay mujeres que se embarazan para cobrar asignaciones.

Luego, dijo que no es una percepción de ella, sino que lo ve en el Hogar: "La mayoría de los padres de los chicos que tenemos en el hogar cobran asignaciones. No digo que la asignación no sea buena, digo que no hay control de que ese dinero vaya realmente a su hijo para estudio, alimentación, porque debería ser para eso".

"Hablo de la conciencia de los padres de tener los hijos que puedan criar. Estoy hablando de educación, de cultura, de que en el colegio debería haber clases profundas de cómo cuidarse, repartir anticonceptivos.”

La cantante aseguró que hay padres de chicos que estuvieron en el hogar que cobraban la asignación desde hacía tiempo y que sin embargo, no utilizaban el dinero para educar o cuidar a sus hijos.