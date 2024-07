El talco provocaría cáncer, advierte la Organización Mundial de la Salud

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), la agencia oncológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó al talco como "probablemente carcinógeno" y sería particularmente propenso a provocar tumores en los ovarios.

La incidencia en el potencial desarrollo de patologías oncológicas es tal que se lo estableció en el nivel dos de la pirámide de identificación de peligros, lo que indica que aunque los estudios son limitados en cuanto a las consecuencias sobre los humanos, sí se ha probado sobre animales de experimentación.

Este hecho implica que el talco tiene las “características clave de carcinógenos en células humanas y de sistemas experimentales”, ha explicado la IARC en un comunicado. También se ha identificado el acrilonitrilo, un compuesto de olor fuerte empleado para la fabricación de plásticos y textiles y en el pasado fue utilizado como pesticida, como peligroso para los humanos.

El talco es un mineral al que gran parte de la población está expuesto, no solo durante su procesamiento, sino también debido a su presencia en cosméticos y productos de higiene. Además, la OMS ha mostrado su preocupación también por la combinación del talco con el asbesto (similar al amianto), que puede presentarse en maquillajes y polvos corporales.

En investigaciones pasadas, hubo numerosos estudios que mostraron un aumento de la incidencia del cáncer de ovario en humanos que estaban expuestos al uso de talcos corporales. Aunque estos exámenes se centraron en el talco que no tenía amianto, la mayoría de las personas expuestas no se pudo excluir la contaminación del talco con este, señala la IARC.

De hecho, la empresa Johnson & Johnson (J&J) fue demandada por varios miles de estadounidenses por la supuesta presencia de componentes cancerígenos en polvos de talco. La polémica alcanzó tal nivel que la compañía tuvo que suspender la venta de este producto en todo el mundo.

No obstante, los expertos afirman que utilizar este producto con regularidad no significa que se vaya a desarrollar un cáncer ciertamente, todo dependerá de la dosis de exposición, el tiempo y cómo se lleve a cabo. Si bien es cierto, se recomienda evitar el uso de polvos con este componente en las zonas genitales, sobre todo en el caso delas mujeres. Ya que los estudios concluyeron que la aplicación de talco en esta zona mostró un leve incremento del cáncer de ovario en mujeres, aunque estos resultados no son concluyentes ya que la muestra no era considerable.