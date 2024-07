El “Yoga ocular”, ¿ayuda a evitar el uso de anteojos?

Paul McCartney hace años es un promotor del “yoga ocular”. Recientemente volvió a hacer apología de esta técnica durante una entrevista que dio al diario The Times. Pero, ¿de qué se trata esta actividad que el ex Beatle asegura que le mejora la vista y es la responsable de que con 82 años no tenga que usar anteojos?

Se trata de un conjunto de ejercicios destinados a fortalecer y relajar los músculos oculares con la intención de mejorar la visión y, por ende, en su versión más efectiva, evitar o reducir la necesidad de usar anteojos. Este tipo de práctica tiene sus raíces en tradiciones antiguas, como el tratak kriya de la India, que implica fijar la mirada en un objeto sin parpadear para promover la concentración y, según algunas creencias, mejorar la visión.

Más cerca, a finales del siglo XIX, el doctor William Bates, un oftalmólogo de Nueva York, publicó “El método Bates para mejorar la vista sin anteojos”, en el que –también- defendía que los ejercicios oculares podrían evitar la necesidad de usar lentes.

Sin embargo, los estudios científicos modernos, como uno publicado en el International Journal of Yoga en 2018, han concluido que los ejercicios basados en la teoría de Bates, así como otras formas de yoga ocular, no tienen un impacto significativo en la agudeza visual ni en la necesidad de corrección óptica. La premisa del método Bates, que sostiene que los ejercicios pueden cambiar la forma del ojo y mejorar la visión, no está respaldada por la evidencia científica actual y ha sido desacreditada por oftalmólogos.

La razón principal es que la mayoría de los problemas de visión, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia, están relacionados con la forma del ojo y cómo los rayos de luz se enfocan en la retina. Estos problemas generalmente no se pueden corregir ni mejorar mediante ejercicios oculares porque no están causados por la debilidad de los músculos oculares externos, que son los que se ejercitan en el yoga ocular.

Por otro lado, los ortoptistas, especialistas en problemas de movimiento ocular y funcionamiento ocular, a veces prescriben ejercicios específicos para tratar ciertas condiciones, como la insuficiencia de convergencia, que afecta la capacidad de los ojos para moverse juntos hacia adentro para enfocar objetos cercanos.

En resumen, mientras que el yoga ocular puede proporcionar beneficios como la relajación y la mejora de la concentración visual, no puede prevenir ni corregir problemas de visión que requieren corrección óptica. La consulta con un oftalmólogo es crucial para determinar las necesidades individuales de corrección visual y para el tratamiento adecuado de cualquier problema ocular.

Ahora bien, esto no significa que no se puedan adoptar algunas rutinas para lograr cierto bienestar ocular, como por ejemplo:

*Tomar descansos regulares al estar expuestos a las pantallas ayuda a reducir la sequedad ocular.

* Es recomendable seguir la regla 20:20:20: cada 20 minutos, tómarse un descanso de 20 segundos y mirar a más de 20 pies de distancia (6 metros).

* Pasar tiempo al aire libre es bueno para la vista. Los chicos que pasan tiempo al aire libre tienen menos probabilidades de volverse miopes.

Hay evidencias que sugieren que las dietas mediterráneas y las verduras de hojas verdes como la coliflor y las espinacas ayudan a prevenir la degeneración macular.

* Una dieta rica en omega 3 puede ayudar a aliviar los ojos secos.

* Dormir bien y usar anteojos oscuros de buena calidad cuando se está expuesto al sol también es recomendable.

* Si se sufre de ojos secos o se usa las pantallas durante períodos prolongados, el masaje de las glándulas de Meibomio (las zonas donde se forman “las bolsas”) ayuda a evitar molestias.

* Otra técnica simple es aplicar una compresa tibia en el párpado seguida de un suave masaje hacia abajo para atraer el aceite producido en los párpados hacia la superficie del ojo, haciéndolo sentir más cómodo.

* También es bueno leer con buena luz y, si es posible, leer grandes volúmenes de texto en una computadora en lugar de un teléfono.

Conclusión: el yoga ocular no cambiará ni eliminará la necesidad de usar anteojos, pero existen otras formas de cuidar los ojos y la visión.