La chica que ganó US$ 43,5 millones en OnlyFans contó cuánto le dio su mayor fan y defendió su fe cristiana

La creadora de contenido para adultos Sophie Rain, quien recientemente reveló que ha ganado casi 43,5 millones de dólares en solo un año en OnlyFans, también ha decidido dar un agradecimiento especial a su mayor fan.

"Muchas gracias a mi mayor gastador por estar ahí desde el principio", escribió a inicios de diciembre en X la joven de 20 años, en referencia a su mayor benefactor que ha contribuido con 4,7 millones de dólares en tan solo 11 meses de suscripción.

Muchos de los internautas se sorprendieron por la gran suma de dinero que ha gastado el suscriptor, al que apodó con el nombre de fantasía "Charles". Uno de ellos comentó: "En realidad me siento muy mal por el tipo que probablemente piensa que tiene una oportunidad contigo". Mientras que otro usuario opinó: "Charles gastó 4,7 millones de dólares solo para que se refirieran a él como mi mayor gastador y simplemente le dieran las gracias. Trágico".

La estrella estadounidense de OnlyFans ha publicado todas sus ganancias obtenidas este año y adelantó que su meta para el próximo año será llegar a los 100 millones de dólares, convirtiéndose en una de las mejor pagadas de la plataforma.

Una declaración polémica

Al mismo tiempo, Rain manifestó que sus valores cristianos no se han visto comprometidos por su trabajo publicando contenido explícito. En medio de todo su éxito financiero, la joven se ha enfrentado a críticas en las redes sociales que cuestionan su lugar como “cristiana devota”, ya que se gana la vida publicando contenido para adultos.

En una nueva entrevista con People, Rain explicó por qué cree que su trabajo en OnlyFans no afecta a su fe. Por un lado, la personalidad de Internet sigue asistiendo a su “iglesia de origen” en Tampa, Florida, a través de sus misas en línea.

“El Señor es muy indulgente y me puso aquí. Él me puso en la Tierra por una razón y yo solo estoy viviendo cada día”, expresó al medio. “Si esto no fuera para mí, no estaría aquí ahora”.

Según Rain, su familia iba a la iglesia todos los domingos durante su infancia. Aunque la religión sigue desempeñando un papel importante en su vida, su experiencia de niña que vivía de los cupones de alimentos también ha influido mucho en su vida adulta, sobre todo ahora que se ha hecho rica.

“Sigo intentando ahorrar cada dólar que puedo, porque así es como crecí”, afirma.

“Me alegro de ganar tanto porque lo único que quería era ayudar a mi familia. Los vi mientras crecía, eran muy pobres y les costaba trabajo pagar las facturas, vivían al día”, continúa Rain. “Así que eso es lo que me motiva a mí también, que a mis padres les costara trabajo pagar los gastos. Quería cambiarlo”.

En Twitter/X, Rain también reveló que el suscriptor que más ha invertido en su contenido de OnlyFans le pagó unos 5 millones de dólares en el último año.

Sobre su relación con Charles, Raid compartió a People: “Hablamos mucho, así que sé muchas de las cosas que le pasan, pero lo conozco por OnlyFans”.

“Sé que es un poco mayor”, planteó tras admitir que nunca le ha preguntado a Charles cuántos años tiene para estar tranquila.

“No quiero saber exactamente cuántos años tienen mis fans, porque sé que muchos de ellos son de edades mayores. A veces es como hablar con mi abuelo cuando me entero de su edad”, observa Rain.