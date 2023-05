Se hartó de que sólo ingresen a su local para pedirle direcciones y colocó un polémico cartel

Un comerciante de Buenos Aires, se cansó que las personas ingresaran a su negocio para hacerle preguntas que nada tienen que ver con el producto que vende en su local. Por eso pegó en la puerta un cartel con indicaciones y un mensaje que generó polémica en las redes sociales.

Al encontrarse con el polémico cartel Laura Palmera, identificada como @anchota_, en su cuenta de Twitter, compartió una foto del mensaje en cuestión y mostró lo que dice. Y el que el cartel, pegado en una puerta de vidrio, enumera datos con “información de utilidad” dirigida a las personas que ingresan al local para hacer consultas. El comerciante explica cómo llegar a farmacias, cajeros y paradas de autobús, entre otras cosas.

Pero eso no es todo ya que al final de la nota se expone una leyenda que dice: “No me joda más. Estoy trabajando y este local no es un centro de información al ciudadano”, lo que a ser compartido genero todo tipo de analisis en la conocida red social, entre las cuales se destacaron: “Amo que resumió microcentro en un afiche”; “Me encanta, tiene tantos detalles que yo lo mejoraría haciéndolo más grande, con un croquis con sus calles y puntos de interés. Y al lado mandaría todos los demás ítems sin ubicación. Borraría la oración final y pondría alguna frase tipo: ‘Si te fue útil la info, comprame algo’”, escribieron las personas.

Vos ¿qué pensas sobre la actitud del comerciante?