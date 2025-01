Febrero desde el sillón Novedades para todos para mirar con el aire acondicionado

Va a seguir haciendo calor. Una solución es la pileta: no todos tienen. La otra, el aire acondicionado, caro, pero que vuelve fundamentalista a cualquiera que lo utiliza en medio de estas olas de calor y humedad, hasta al más ambientalista: para los que elijan el encierro y el confort del aire, las plataformas ofrecerán en el mes que comienza el sábado, el mes más corto del año, varias novedades.

Y una de peso viene con aires veraniegos: “The White Lotus”, la sátira social de Max, estrena su tercera temporada, que esta vez se desarrolla en un resort de Tailandia. Desde el 16, en la plataforma.

Cinco días más tarde, llegará a Disney+ lo nuevo del creador de “Peaky Blinders”: “A Thousand Blows”, miniserie ambientada en el mundo del boxeo ilegal en el Londres victoriano de 1880, protagonizada por Malachi Kirby, Erin Doherty y Stephen Graham. Los protagonistas son dos amigos de origen jamaicano que se meten en el boxeo para ganar dinero.

La apuesta grande de Apple TV+ para febrero, en tanto, es “El abismo secreto”, que llega el 14 de febrero y sigue a dos agentes de élite, interpretados por Miles Teller y la semi-argentina Anya TaylorJoy, asignados a torres de vigilancia para proteger al mundo de un misterioso mal. A medida que descubren una amenaza fatal, deben trabajar juntos para mantener el secreto y salvar la humanidad.

En tanto, Universal+ estrenará el 9 de febrero “Paris has fallen”, primera serie inspirada en la exitosa trilogía de largometrajes protagonizados por Gerard Butler, “Olympus Has Fallen”, “London Has Fallen” y “Angel Has Fallen”, ideal para los espectadores que buscan entretenimiento con altas dosis de acción e intriga.

¿Y Netflix? La N roja, el servicio on demand más popular, trae varias novedades esperadas este mes, incluyendo el regreso de “Envidiosa”: una de las sorpresas del año pasado, la serie protagonizada por Griselda Sicialini como Vicky, una mujer que ve cómo su mundo se derrumba tras ser abandonada por su novio, regresa el 5 de febrero para una segunda temporada de angustiosas aventuras.

Una semana más tarde, la N roja pondrá en pantalla la tercera parte de la temporada final de “Cobra Kai”, con el mundial de karate en el horizonte. Y Netflix estrenará también lo nuevo de Robert De Niro, “Zero Day, donde el actor interpreta a George Mullen, un popular y complicado expresidente de Estados Unidos, ya retirado, al que nombra presidente de la Comisión Día Cero para investigar un terrible ciberataque e impedir que se vuelva a repetir. Le acompaña un brillante elenco: Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Dan Stevens, Matthew Modine y Angela Bassett. En la plataforma el día 20.

MÁS REGRESOS

Además de “Cobra Kai”, volverá a la pantalla chica “Reacher”, el gigantesco antihéroe de Lee Child que tendrá su tercera temporada en Prime Video desde el 20 de febrero. La misma plataforma traerá de regreso desde el 6 de febrero a otros antihéroes, los de “Invencible”, la violenta serie animada sobre un superhéroe que no es lo que parece (será un mes con varias series animadas, con el estreno de “Common Side Effects”, producida por el creador de “Beavis y Butthead”, el 2 de febrero en Max, y la llegada de la primera serie animada de Pixar, “Win or Lose”, a Disney+ el 19 de febrero).

Más regresos incluyen el estreno de la tercera temporada de “Yellowjackets”, la saga de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol femenino de instituto que se convierten en las (des)afortunadas supervivientes de un accidente de avión en las profundidades de la remota naturaleza del norte. Con partes iguales de épica supervivencia, historia de terror psicológico y dramas de madurez, la serie narra su descenso de un equipo complicado pero próspero a clanes salvajes, al tiempo que sigue las vidas que han intentado reconstruir casi 25 años después, demostrando que el pasado nunca es realmente pasado y que lo que comenzó en el desierto está lejos de terminar.

La temporada nueva comienza el 14 de febrero en Paramount+, que también estrenará la segunda temporada de “1923”, precuela de “Yellowstone” con Harrison Ford y Helen Mirren. Desde el 23 de febrero.