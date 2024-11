La verdadera razón por la que Tyson le pega un cachetazo a Jake Paul en el pesaje previo a la pelea

Un momento de tensión se vivió este jueves en el evento de pesaje previo al combate entre el legendario boxeador Mike Tyson y el polémico 'influencer' Jake Paul, que se disputará este viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (EE.UU).

Tyson le propinó una fuerte bofetada a Paul en su cara a cara sobre el escenario. La reacción del excampeón de peso pesado aparentemente no estaba justificada, pero parece haber sido en respuesta a un pisotón de su rival segundos antes.

"Yo estaba en medias y él tenía zapatos. Me pisó el dedo del pie porque es un maldito imbécil. Quería pensar que sucedió por accidente, pero ahora creo que pudo haber pasado a propósito", dijo 'Iron Mike' a The New York Post después de la ceremonia. Entretanto, Jake afirmó que "no lo sentía" y que ahora la pelea era un asunto "personal", recoge USA Today.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

--

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0 — Netflix (@netflix) November 15, 2024

Un detalle importante: si bien Tyson es un boxeador retirado, el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) —que regula los deportes de combate en el estado— considera el enfrentamiento contra Paul como una pelea profesional.

Las únicas excepciones para dicha pelea profesional son las siguientes: durará ocho rounds, dos minutos cada uno (en lugar de los tres minutos que se acostumbran), y ambos boxeadores usarán -como se dijo- guantes de 397 gramos.

Estos guantes de 14 onzas se utilizan principalmente para entrenamientos y sparring . Ofrecen una protección intermedia-alta, lo que los hace ideales para entrenamientos de alta intensidad, ya que proporcionan suficiente amortiguación para proteger las manos y los nudillos durante los golpes más fuertes. Así como amortiguan más los golpes recibidos.

El combate se retransmitirá por Netflix a las 20:00 (hora local, las 22 de la Argentina) y será la pelea estelar de la noche, pero antes habrá otros combates.

Esta es la cartelera completa:

Jake Paul (27 años) vs. Mike Tyson (58 años) - Combate de pesos pesados

La revancha Katie Taylor (38) vs. Amanda Serrano (36) - Combate indiscutible de peso superligero

Mario Barrios (29) vs. Abel Ramos (33) - Combate de peso wélter del CMB

Neeraj Goyat (32) vs. Whindersson Nunes (29) - Combate de peso supermedio