Luis Miguel deslumbró en el cierre de su gira mundial en Buenos Aires

Luis Miguel deslumbró en el segundo show que brindó en el Campo Argentino de Polo y que marcó el fin de su exitoso tour mundial, que se consagró como una de las giras más taquilleras del planeta. Durante su recorrido, el cantante visitó Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, pero decidió finalizar con broche de oro en el territorio argentino.

Luis Miguel en Argentina Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / CLAUDIO FANCHI

Ante un Campo de Polo totalmente sold out, con producción de Fenix Entertainment, el cantante dio el segundo de sus dos shows en Buenos Aires, en su tercera visita al país desde que comenzó su gira el 3 de agosto de 2023.

En una noche cálida y llena de emoción, con una puesta en escena deslumbrante, seguido a una intro de la banda mientras las pantallas mostraban emotivas imágenes de su carrera, Luis Miguel irrumpió en el escenario impecablemente vestido y más sonriente que nunca, causando delirio en sus incondicionales fans.

Después de 192 shows, el “Sol de México” cantó junto a sus miles de fanáticas sus grandes éxitos musicales, entre ellos: “Será que no me amas” , la canción elegida para abrir su último concierto, “Amor amor amor” , “Suave” , “Culpable o no” , “Te necesito” , “Hasta que me olvides” y “Dame” , entre otros.

Luismi se llevó en el corazón varias ovaciones a lo largo del show, no faltaron sus pasos característicos, su sonrisa y sus saludos al público argentino, en varias oportunidades. Con impecable traje negro y camisa blanca, mostrándose elocuente y alegre, el Rey Sol siguió con un fragmento especial que incluyó las mejores canciones de su álbum “Segundo Romance” como “Nosotros”, “Como yo te amé, “Solamente una vez” y “Somos Novios”.

En honor al público local, incluyó un segmento de tango. Uno de los momentos más emotivos del show fue representado por un medley de tangos en el que, junto a bailarines y un bandoneón, rindió tributo a clásicos como “Por una cabeza”, “Volver”, “Uno” y el ovacionado “El día que me quieras”.

El cantante volvió a mostrar dos hitos que marcaron su carrera. Los “duetos” junto a Michael Jackson en “Sonríe” y Frank Sinatra en “Come Fly with Me”, mientras los recordados artistas aparecían en pantalla en tiempo real, también generaron emoción en todos los presentes.

El artista número uno de habla hispana estuvo acompañado por una impactante orquesta de 13 músicos de excelencia y 15 mariachis que se sumaron en el bloque musical compuesto por “La fiesta del mariachi”, “La bikina” y “La media vuelta”.

Por estar tan próximos a la Navidad, decidió incluir el tema “Santa Claus” antes de una catarata de infaltables hits que hicieron delirar al público: el himno “La Incondicional”, “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”.

Llegó la ovación final con un espléndido Luis Miguel “jugando” con el público. Para sorpresa de sus fans, el Sol de México apretó un botón rojo que dio comienzo a los fuegos artificiales que se extendieron por varios minutos, coronando de la mejor manera posible el segundo de los dos conciertos pautados en Buenos Aires para el cierre de su tour mundial.