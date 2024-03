Ángela Torres y Rusherking, juntos en el show de Luis Miguel

Entre la gran cantidad de famosos que estuvieron en la cena de gala de Luis Miguel, sorprendieron dos celebridades al llegar juntos y dar más señales sobre un supuesto romance, que hasta hace poco era solo un rumor.

Ángela Torres y Rusherking fueron juntos al show del cantante mexicano y posaron para las cámaras. Sin embargo, en diálogo con Socios del Espectáculo, ninguno se animó a confirmar el noviazgo. "Vamos a sacar un tema el jueves, estamos bien, aguante Luis Miguel", dijo Rusherking, que se retiró del show con su madre.

Por su parte, la sobrina de Diego Torres fue un poco más simpática, aunque tampoco confirmó del todo el romance. "Nos queremos mucho, somos muy amigos. Hay relación, claro", aseguró la artista.

Después le preguntaron a Ángela si estaba enterada que La China Suárez, ex pareja de Rusherking, la había dejado de seguir en redes sociales. Pero con una sonrisa respondió que no sabía por qué la había dejado de seguir.

El tema que sacarán juntos

Ángela Torres y Rusherking presentarán este jueves el tema "Mitad", tras haber pasado unos días en Estados Unidos, junto a otros artistas.

Ella contó sus fans cómo fue escribir la canción. “El año pasado aproximadamente en junio estuve muy triste, intentando aprender a querer bien de una manera sana y también intentando quererme a mí, cosa que me cuesta una barbaridad. Las cosas no me estaban saliendo bien en lo personal y escribí una canción sobre esto, es una canción que quiero un montón y en la que trabajé mucho”, detalló.

“Fue muy importante para mí la música en esos meses de angustia y me da mucha ilusión contarles que pronto se las voy a compartir así lloramos juntos”, agregó.