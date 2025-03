“Desde que terminé mi relación con Javier Milei”: Fátima Flórez se refirió a su supuesto romance con Fede Bal

Luego de su noviazgo con el presidente Javier Milei, la capocómica Fátima Flórez fue vinculada románticamente con el conductor Federico Bal luego de que fueran vistos en situaciones comprometedoras.

El romance que sorprendió recientemente, estaría en pie desde noviembre pasado, cuando se habrían conocido en los Premios Martín Fierro Latino, en Miami. Luego de una cena junto a sus allegados, habrían compartido la noche en el departamento de la intérprete.

Al respecto, esta tarde, Flórez explicó: “Recién llego de mi temporada de Carlos Paz, donde hice 100% Fátima, y salimos primerísimos en espectadores”. Sin embargo al ser preguntada por su incipiente romance, la artista respondió con el humor que la caracteriza.

“Desde que terminé mi anterior relación -refiere al Presidente Javier Milei- estoy en modo Shakira, disfrutando de mi soltería ”, señaló Fátima y se comparó con la Colombiana que ya se encuentra en el país y, al parecer, el furor de su presencia alcanza hasta a la farándula nacional.

Qué dijo el ex marido de Fátima

Foto: redes sociales

Antes de que la capocómica brindara su declaración, el productor teatral Norberto Marcos, ex marido de Fátima Flórez apuntó sobre el romance de su ex y el conductor: “Ya no me sorprende nada. Está bien, son dos personas solteras y está muy bien”.

“Si se encontraron y se dio, hay otros que se deben estar haciendo mala sangre, no yo precisamente”, añadió el productor al hablar de “quien era su última pareja”, Javier Milei. Sin embargo, también brindó su opinión sobre el hijo de Carmen Barbieri.

“De Fede Bal tengo dos recuerdos, uno positivo y uno negativo. El positivo fue uno de cuando vino al cumpleaños de Fátima, hace algunos años en Mar del Plata. El otro es de cuando pasó lo de nuestro video que fue uno de los que salió a reírse del tema”, explicó Marcos.

Norberto rememoró el material audiovisual que se filtró en 2.014. En el clip se podía ver un momento privado de la pareja y generó gran repercusión en el ambiente. En esa instancia, Marcos y Flórez llevaban 15 años juntos.

“Si me dabas a elegir una persona con quien Fátima pudiera salir, quizás era uno de los últimos que te mencionaba por una cuestión de afinidad. No lo veo cercano a Fátima, pero todo puede pasar”, añadió el productor

Sin embargo, el ex marido de la actriz también apuntó contra Milei, a quien atribuyó que “tampoco” era cercano a la intérprete y sostuvo: “Son cosas que me dan mucho que pensar, ambas relaciones me llenan de dudas”.

Al ser consultado por un posible progreso de la relación, Marcos concluyó: “Él tiene fama de ser infiel, pero por ahí encuentra en Fátima, la persona que le ponga el freno. Quizás es al revés, como está Fátima ahora no sabemos quién le tiene que poner el freno a quién”.