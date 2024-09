TODO SOBRE LOS MARTÍN FIERRO

La televisión argentina tiene todo listo para vivir una nueva ceremonia de los Martín Fierro que se transmitirá a todo el país este lunes por Telefe. Nominados, polémicas, invitados y grandes ausentes todo lo que tenés que saber antes de la noche de gala de la tevé.

La que se espera que sea una noche de gala y brillos se vio opacada en la previa por un sinfín de polémicas y grandes figuras que rechazaron la invitación a la ceremonia y le dijeron que no a Luis Ventura, presidente de Aptra.

Uno de los grandes ausentes será Guido Kaczka, el conductor estrella de las noches de El Trece, puso una excusa familiar para no asistir a la entrega de premios. Así lo aseguró Marcela Tauro quien contó que el conductor de Los ocho escalones tiene “un viaje familiar” que se superpone con la fiesta.

¿Viaje real o desplante a Ventura? Es lo que muchos se preguntan, lo cierto es que el ciclo que conduce Guido es uno de los candidatos a llevarse más de un premio, él está nominado a mejor conductor y el programo compite en la terna de entretenimiento, incluso se habla de que podría llevarse el oro.

Es por eso que uno de los panelistas que acompañan a Tauro quiso saber: “¿Y si le daban el oro?”. Tras asegurar que se lo pueden dar “todavía”, Tauro justificó su faltazo. “Él tiene familia muy grande. Intentó cambiar los pasajes y no pudo”, dijo mientras agregaba en su defensa que “es la primera vez que hacen un Martin Fierro en septiembre”.

“Todos sabemos que si el oro era para él no se lo van a dar”, opinó Pablo Layus al respecto y le puso picante al hecho: “Capaz que no suspendió el viaje porque él sabe que no lo gana”.

De todos modos, Los ocho escalones estarán representados en la ceremonia por Pampita, Nicole Neumann, y Evangelina Anderson, quienes subirán al escenario en caso de que el ciclo sea premiado.

Pero la ausencia de Kaczka será eclipsada por el faltazo de otra estrella de la televisión: Marcelo Tinelli, quien también alego tener un compromiso familiar para esa fecha.

Al parecer este año la fecha elegida no fue del todo conveniente para las grandes estrellas que ya habían cerrado su agenda antes de saber cuándo se celebrarían los Martín Fierro. Vale señalar que normalmente son llevados a cabo en la primera mitad del año, por ejemplo en 2023 fueron el 9 de julio y en 2022 se hicieron en el mes de mayo. Este cambio para muchos les vino como anillo al dedo para evitar el compromiso.

En su caso, Tinelli, se ocupó de avisar con anticipación a la organización que el no podría asistir. “Hace dos meses que Marcelo le comunicó a Luis Ventura que no iba asistir, tuvo que cancelar debido a que estará de viaje”, comentaron fuentes cercanas a la celebridad.

Cuando se supo el destino de su viaje, el desaire a los premios quedó justificado con creces, ya que el bolivarense viajará a España a visitar a su hija Candelaria que está radicada allí con su marido Coti Sorokin.

Hay que recordar que el Bailando compite en varias ternas, entre ellas la de mejor reality, la de mejor jurado y la de mejor director de no ficción.

Pero habrá otra gran figura del espectáculo, también miembro del Bailando, que pegará faltazo. Ni más ni menos que Moria Casan, quien está nominada como miembro de jurado del show de Tinelli, quien sin muchas vueltas ni excusas importantes desestimó la invitación.

Sin dudas su ausencia llamó mucho la atención, ya que la diva mantiene una excelente relación con el presidente de Aptra, Luis Ventura. Pero para evitar rumores y posibles suposiciones no escondió el motivo de su decisión. Así lo comunicó el periodista Fede Bongiorno en El Ejército de LAM (Bondi Live): “Pregunté por qué se baja. ¿Sabes lo que me pusieron? Y lo cito: ‘Porque es su día libre’”.

Entre tantos ausentes las que si estarán, firmes como en cada entrega de los Martín Fierro, son Susana Giménez y Mirtha Legrand quien asistirá con sus nietos Juana y Nacho Viale, pero aún resta confirmar si también irá Marcela Tinayre.

LOS DETALLES DE LA FIESTA

Pero no todas son malas por supuesto, la organización espera que mañana se viva una verdadera fiesta en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Será la 52a edición de los Premios Martin Fierro, que se transmitirá desde las 21 horas por la pantalla de Telefe y desde las 19 podrá verse la previa vía streaming.

Puntualmente, el evento tendrá lugar en el Salón Pacífico, donde habrá 600 invitados, entre actores, conductores, periodistas, productores y acompañantes de algunos nominados.

En total se entregarán 36 ternas y la de Oro, que será el broche de la noche del lunes, tal vez ya madrugada de martes, conociendo los tiempos que suelen estirarse de la fiesta de APTRA. También habrá premios especiales para los cinco homenajes de la ceremonia, entre ellos el de Adrián Suar y el de Cris Morena, dos figuras clave del medio.

Además, Abel Pintos será el encargado de cantar durante el In Memoriam, uno de los momentos más emotivos de la noche que recuerda a aquellas figuras que ya no están.

LOS NOMINADOS

Los nominados a mejor ficción son: Argentina, tierra de amor y venganza, (El Trece); Buenos chicos, (El Trece); Familia de diván, (El Nueve); Madame Requín, (TV Pública); y Melody, la chica del metro (América).

Los ciclos que compiten en la terna de programa Periodístico son: Desiguales, (TV Pública); Opinión pública, (El Nueve); Periodismo para todos, (El Trece); Periodismo puro, (NET TV).

En la terna de Humorístico / de actualidad están nominados Bendita (El Nueve); Noche de mente, (TV Pública); y Noche al Dente, (América). Mientras que como programa deportivo compiten: Carburando, (El Trece); Conmebol Libertadores, (Telefe); y Turismo carretera y turismo nacional, (TV Pública).

A mejor Noticiero diurno compiten Arriba argentinos, (El Trece); El noticiero de la gente, (Telefe); y Telenueve al mediodía, (El Nueve). Mientras que en Noticiero central están nominados América noticias; Telefe noticias; y Telenoche, (El Trece).

En Interés general se enfrentan La noche de Mirtha (El Trece); Podemos hablar, (Telefe); Nara que ver, (El Nueve); El diario de Mariana, (América); y Médico de familia, (El Nueve).

En la terna de ciclos musicales compiten Encuentro en el estudio, (TV Pública); La peña de morfi, (Telefe) y Pasión de sábado, (América). En tanto que en la categoría de Magazine están nominados Mañanísima, (El Trece); Cortá por Lozano, (Telefe); Todas las tardes, (El Nueve); A la Barbarossa, (Telefe); y A la tarde, (América). Mientras que a mejor programa Cultural/educativo los ternados son: Ambiente y medio, (América); Los siete locos, (TV Pública); y Prócer, (TV Pública).

En “Entretenimientos/juegos”, se enfrentan: Bienvenidos a bordo, (El Trece); Juego chino, (Telefe); y Escape perfecto, (Telefe). Mientras que en “Entretenimientos/conocimientos”, se enfrentan los peso pesados de la televisión: Ahora caigo, (El Trece); Los 8 escalones de los tres millones, (El Trece); y Pasapalabra / Pasapalabra especial famosos, (Telefe).

En la terna Big show los nominados son: Canta conmigo ahora, (El Trece); Got talent, (Telefe); y MasterChef, (Telefe). En mejor Reality se espera otro enfrentamiento fuerte, en ese caso compiten: Bailando 2023, (América); Gran hermano, (Telefe); Pasaplatos, (El Trece).

En gastronomía están nominados: Ariel en su salsa, (Telefe); Cocineras y cocineros argentinos, (TV pública); y Qué mañana, (El Nueve). En Viajes/turismo compiten Por el mundo, (Telefe); Resto del mundo, (El Trece); Tenés que ir, (El Nueve); y Todos podemos viajar, (NET TV). A mejor jurados se enfrentan los paneles del Bailando 2023, (América); de MasterChef, (Telefe); y de Got talent, (Telefe).

A mejor labor en conducción femenina las nominadas son: Georgina Barbarossa, (Telefe); Carmen Barbieri, (El Trece); Verónica Lozano, (Telefe); Karina Mazzocco, (América); Mariana Fabbiani, (América); y Lizy Tagliani, (Telefe). En tanto que en conducción masculina compiten: Darío Barassi, (El Trece); Santiago del Moro, (Telefe); Guido Kaczka, (El Trece); y Claudio Rigoli, (El Nueve).

En labor periodística femenina están nominadas Cristina Pérez, (Telefe); Luciana Geuna (El Trece); Mariana Verón, (El Nueve); y Marisa Andino, (El Nueve). Y en labor periodística masculina compiten: Jorge Lanata, (El Trece); Esteban Mirol, (El Nueve); Rodolfo Barili, (Telefe); y Mauro Szeta, (Telefe).

Como cronista/movilero los nominados son: Carolina Amoroso, (El Trece); Maximiliano Real, (Telefe); y Santiago Sposato, (América). En tanto que como panelista compiten Nancy Pazos, (Telefe); Sol Pérez, (Telefe); y Marcela Tauro, (América).

Como actor protagonista de ficción compiten Diego Cremonesi, (TV Pública); Federico D´Elia, (El Trece); Gabriel Goity, (América). En tanto que en la misma categoría pero femenina las nominadas son: Justina Bustos, (El Trece); Yas Gagliardi, (América); Carola Reyna, (El Nueve); y Romina Gaetani, (El Trece).

Por la estatuilla de mejor actor de reparto compiten Facundo Arana, (El Trece); Luciano Cáceres, (El Trece); Luis Machín, (El Trece). En esta misma categoría pero en versión femenina las ternadas son: Leticia Brédice, (TV Pública); Nora Cárpena, (El Nueve); y Silvia Kutika, (El Trece).

Como revelación las nominadas son Josefina “la China” Ansa, (Telefe); Rocío Hernández, (El Trece); y Lucila “la Tora” Villar, (Telefe). Mientras que en labor humorística compiten Fátima Florez, (América); Micaela Lapegüe, (El Trece); Pichu Straneo, (Telefe).

Como mejor Autor/guionista están nominados Claudio Lacelli, Willy Van Broock y Vicky Crespo, Buenos chicos (El Trece); Lily Ann Martin, Claudio Lacelli, y Vicky Crespo, Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece); y María Marull, La Pilarcita (TV Pública).

A mejor director de ficción fueron nominados Alberto Lecchi, por Madame Requin (TV Pública); Gustavo Luppi y Alejandro Ibáñez por Buenos chicos, (El Trece); Sebastián Pivotto, Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez por Argentina, tierra de amor y venganza, (El Trece). En tanto que como director de no ficción compiten Lucas Areco por el Bailando 2023, (América); Fernando Emiliozzi por Got talent y MasterChef, (Telefe); y Eugenio Gorkin por Gran hermano, (Telefe).

A mejor producción integral fueron nominados MasterChef, (Telefe); Argentina, tierra de amor y venganza, (El Trece); Got talent, (Telefe); Gran hermano, (Telefe); La última cena, (El Nueve).

Por último como mejor programa infantojuvenil compiten: Alumnitos (El Nueve); Altavoz, (TV Pública); y Melody, la chica del metro (América).