Nelson Castro y el secreto de su éxito

No fue solo haber ganado el Martín Fierro de Oro de la Radio por su programa "Crónica de una tarde anunciada" por Radio Rivadavia, fue una ovación de dos minutos de todos sus colegas lo que hizo emocionar a Nelson Castro en una noche que quedará para siempre en su recuerdo.

¡NELSON CASTRO GANÓ EL ORO EN LOS MARTÍN FIERRO DE RADIO 2024!

"Cada vez lo siento con un poco más de emoción. Ese momento me sorprendió porque te diría que fue el gran premio de la noche para mí, más allá de lo que significan los Martín Fierro. Lo gané, lo perdí, y en el futuro ganaré y perderé, y así está muy bien que sea. Lo del cariño de la gente, lo del reconocimiento de la gente del medio que estaba allí, eso es permanente, eso va más allá de un Martín Fierro. Y eso fue lo que me impactó, me sorprendió y emocionó", reflexionó durante una entrevista con Noticias Argentinas.

Presentador de televisión, conductor de radio, médico, neurólogo, periodista y escritor. Todo eso es Nelson Castro, un hombre curioso que a sus 69 años se encuentra al frente de "Crónica de una tarde anunciada", por Radio Rivadavia, un programa con el que puede sentir la cercanía de los oyentes y obtener una devolución que lo llena de satisfacciones.

"El programa significa muchísimo porque representa lo que es mi proyecto, mi ideal de trabajo, un trabajo de equipo. Todo lo que la gente hoy recibe de 'Crónica de una tarde anunciada' es eso que yo siempre sueño. Un equipo perfectamente integrado, ensamblado, de gente de primer nivel, pero además de buena gente que se prodiga afecto, un ambiente en el que todo el mundo se siente cómodo y reconocido, tiene afecto por el que está al lado y le encanta que el que está al lado se luzca. Así que representa, desde el punto de vista de la realización, más allá de la carrera informativa que tiene el programa, por supuesto, representa el ideal de método de trabajo. Y el éxito está asociado a eso, es decir, cuando hay equipo verdadero, en donde todos se sienten par, en donde todos disfrutan de estar con el otro, eso inexorablemente tiene éxito", reconoció el líder de este equipo con total humildad.

Conductor de "Telenoche" por eltrece y "El Corresponsal" por TN, la televisión también es otro de sus fuertes en su extensa carrera en la que se destacó por haber estado presente donde ocurrían las noticias más importantes en cuanto a relevancia mundial: "Disfruto mucho la televisión también y disfruto mucho escribir. Escribir es más solitario, la televisión también es de equipo y yo lo disfruto enormemente. Todo tiene su característica, su particularidad. La radio te permite un nivel de intimidad, no solamente con los que trabajar, sino con el oyente de complicidad muy fuerte. La televisión siempre tiene una cierta lejanía por lo que representa, el maquillaje, la vestimenta, los camarógrafos, todas las estructuras. Así que la radio te da un nivel de algo muy genuino en donde cada uno se muestra muy como es".

Una carrera admirable

Nelson Castro es uno de los pocos periodistas argentinos que puede jactarse de haber estado presente e informando en cada momento de importancia clave para la humanidad, como su paso por coberturas durante las guerras. Estuvo en las dos más recientes y que aún siguen en conflicto: en 2022 viajó a Ucrania para cubrir la invasión rusa, mientras que en 2023 estuvo en Israel para contar en primera persona lo que inició el ataque terrorista en ese país.

"Las guerras son cumbres en el trabajo y en la vida de un periodista. Sobre todo cuando se puede lograr una cobertura como la que hicimos. Estar en el frente de batalla, estar en el medio de la batalla, en medio del tiroteo sabiendo que sos parte de eso, que te puede pasar lo mismo que le pasa a los soldados. Esas son cumbres únicas, así que es difícil que pueda aparecer algo como eso, es una vivencia periodística fenomenal, extraordinaria, de una adrenalina única e insuperable", reconoció el periodista, lejos de haber sentido temor por haber estado en una situación tan límite: "Nunca, nunca tuve miedo, afortunadamente se lo agradezco a la vida, pero sí tuve noción del riesgo que corríamos. La noción del riesgo, la noción de que podíamos morir, eso por supuesto lo tuvimos. Lo que ves en la guerra es destrucción y muerte".

No solo fueron guerras sus coberturas que hicieron historia. Otro momento épico en su carrera fue cuando le tocó ser testigo protagonista del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, perpetrado en el año 2001. El día anterior había estado en el World Trade Center y el 11 de septiembre se encontraba muy cerca cuando el terror llegó a Estados Unidos e hizo cambiar el mundo: "Yo estaba en Nueva York, estaba a 20 cuadras de las Torres Gemelas cuando cayeron y estuve siendo el único periodista de radio y televisión argentina que estaba ahí".

Así fue la transmisión del atentado a las Torres Gemelas

"Hasta antes de la guerra el momento más significativo fue ese. Por supuesto también destaco la entrevista al Papa Francisco. Haber sido el primer periodista que en la historia del papado le hizo una nota a un papa hablando de su salud", destacó el periodista, quien tras ese encuentro pudo publicar su libro "La salud de los papas", uno de sus tantos escritos en los que vuelca su conocimiento tanto en el periodismo como en la medicina.

Entrevistó a exmandatarios como Bill Clinton o Lula da Silva, estuvo en coberturas en la Casa Blanca y hasta viajó a Cuba en la primera visita de Barack Obama. Pero es tan versátil que en una de sus más recientes entrevistas hizo un mano a mano con Fátima Florez en el Luna Park y consiguió mostrar a la humorista conmovida tras su ruptura sentimental con el actual presidente argentino, Javier Milei: "La encontré muy bien. Claramente se ve que ella le profesó cariño a Milei, tiene un amor sincero. No sé con qué intensidad ahora, pero que todavía lo tiene para Milei. La moraleja fue esa, sobre todo después de tantas especulaciones. Esta claro que estuvo enamorada. Y yo creo que ese amor pervive todavía".

El secreto del éxito:

¿Qué consejo le daría a aquellos que están iniciándose en el periodismo? "Primero la idea de que esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Ni tampoco es la carrera de un futbolista, un deportista, que tiene una duración de 10 o 15 años. En una maratón, vos tenés que ir regulando, trabajando 24-7, como siempre. Tenés que tener en mente siempre el objetivo. Que el objetivo es llegar. Que llegarás nunca o siempre... Pero la maratón indica que vos podés tener momentos mejores y peores. El éxito tiene fracasos. Y el principal motor de éxito es poder recuperarse de los fracasos. Eso se lo transmito a la gente joven. No puede haber éxito sin fracaso. Messi ganó la Copa del Mundo en el 22 después de haber perdido 4 y eso fue porque tuvo capacidad para recuperarse. Junto con la honestidad. La honestidad para un periodista es un sello. La honestidad nos hace inexpugnables. Ser creíble para el público es lo primordial. Lo importante es que uno se mantenga firme en sus convicciones. Y como diría una palabra bíblica, no caer en la tentación. Eso es muy importante y eso te da una fuerza fenomenal".

Tal como habló en su discurso aquella noche en la que fue ovacionado, este conocedor del mundo espera que su país pueda resurgir: "Ojalá volvamos a recuperar la idea de una Argentina plural porque entonces nos vamos a enriquecer todos. Ojalá podamos salir de esta grieta que, como dije, nos embrutece y nos hace retroceder y nos aleja de la posibilidad de encontrar las soluciones reales para hacer de la Argentina un país mejor. Hoy estamos viviendo con más del 50% de pobres, con tanta incomprensión y tanta incapacidad para sentarnos a discutir a intercambiar ideas, que es la única manera de encontrar las soluciones para los problemas graves que tiene la Argentina".