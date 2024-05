“Ni apoyo ni amor” La viuda de Badía “mató” a Tinelli

A doce años de la muerte de Juan Alberto Badía, su viuda, Mariana Pokrassa, apuntó fuerte contra Marcelo Tinelli, quien siempre confesó su amor e idolatría por el recordado conductor a quien ha definido tantas veces como su mentor. Sin embargo, todo habría sido de la boca para afuera.

“Conmigo no se comunicó nadie de esos que supuestamente eran tan amigos y lo querían tanto. Y no está mal eh, tendrán sus razones y la vida sigue. Pero a ver... No quiero hablar mal de nadie, pero hubo figurettis que aparecieron cuando se murió, sufrieron frente a un micrófono y después no vinieron más. Andá y sufrí en tu casa, no adelante de una cámara”, manifestó la mujer, en una nota para “Socios”.

Y enseguida, consultada sobre si entre esos “figurettis” se encontraba Tinelli, sumó: “Juan Alberto era un cholulo de Marcelo. Se marcaron mutuamente en sus carreras, los dos lo decían siempre, pero la realidad es que no tenían contacto. Durante el cáncer de Juan Alberto vino a verlo dos veces y habrán hablado otras tres o cuatro, y la enfermedad duró dos años, ¿viste? Creo que con eso te digo todo”.

Y como si no fuera suficiente, remató: “Juan no recibió tanto apoyo ni tanto amor de Marcelo como él decía en la tele. Hay que ser sincero”.

Pokrassa, mucho más joven que Badía, rompió el silencio después de muchos años. En la nota que le dio a Matías Vázquez contó sobre la relación que mantuvo con el recordado locutor, fanático número uno de Los Beatles: “Nosotros estuvimos 14 años juntos. Desde 1998 cuando nos conocimos hasta el 2012, que fue cuando se murió”.