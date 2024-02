Profundo dolor por la muerte del músico “El Chaguanco”

En el día de hoy, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Juan Carlos Goiri, el popular cantante conocido como “El Chaguanco”. Así, el músico falleció en Buenos Aires por un problema de salud y sus restos están siendo trasladado a la ciudad de Los Toldos. La noticia causó hondo dolor en la Región, ya que el artista era un referente en la zona y muy reconocido por las distintas presentaciones que realizó en todos estos años en diferentes fiestas populares.

Juan Carlos Goiri nació en Carlos Tejedor y a los 2 años de vida se mudó a Los Toldos donde fue renombrado por el pueblo como “El Chaguanco”, quien se consideraba como un ciudadano toldense, un lugar con mucha historia.

Su vida siempre ha girado en torno a la música, al canto popular, humor y los cuentos que lo llevaron a recorrer distintos escenarios de la Región y la Argentina, compartiendo giras interminables con Horacio Guaraní, Luis Landriscina, Abel Pintos y Jorge Cafrune.

En una de las tantas entrevistas publicadas por Democracia, El Chaguanco indicó que “es una vocación con la que se nace prácticamente y en aquel tiempo no me gustaba mucho el estudio, así que agarré por este lado y sinceramente me fue bien, ya que hace 50 años que ando en la calle con la guitarra”.

“Siempre me dediqué más al humor y todo lo que aprendí fue de oído y mirar a los otros de callejero. En la escuela me hacían cantar en todos los actos porque el ‘boludo’ que canta, lo hace en todos lados”, había comentado en tal artículo.

En tal oportunidad recordó una anécdota que da cuenta de su gran vínculo con el público, que mantuvo hasta su reciente final. “Recuerdo un festival que se hizo en América y vino una mujer a saludarme después de mi show. Lloraba y me dice: ‘Te tengo que felicitar y agradecer porque me hiciste reír durante más de 1 hora cuando yo hace seis meses que no me río porque tengo una enfermedad terminal y vos me hiciste olvidar de todo’. Me agarró una responsabilidad importante porque sentí que esto era fuerte y algo se generaba”, recordó a Democracia.

Sobre su nombre artístico, explicó en su momento que “Chaguanco es un nativo del norte de Salta de la zona de Tartagal y de San Pedro de Jujuy. De chico me empezaron a decir así a los 10 años como un insulto, y con el paso de los años me puse ese nombre en homenaje a los que me cargaban, como si decirle indio a alguien fuera una ofensa”.

Gira con Horacio Guaraní

“Con Horacio Guaraní fuimos amigos, trabajamos cuando él vino de España en 1980, época en la que se vislumbraba la democracia ya que los militares habían aflojado la persecución. Por ejemplo, las dos filas de adelante de todos los teatros eran para los militares y policías quienes grababan todo el show: no se podía decir una palabra de más”, informó en su momento a Democracia.

“Con Horacio hicimos 40 días de gira que arrancamos acá en Junín y terminamos en el Estadio Olímpico de Bahía Blanca. La figura más vale era Guaraní, pero yo era el telonero: viajábamos juntos, parábamos en los mismos lugares y había una amistad linda”.

“Después, entre tantos amigos, está Jorge Cafrune, recuerdo cuando hizo la cabalgata y anduve unos días con él. La cabalgata era de mentira, era para llegar al pueblo, ya que había un camión jaula con los caballos y él viajaba en una coupé Mercedes que era una maravilla”, mencionó en la recordada entrevista.