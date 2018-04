"El Chaguanco": “Hacer lo que te gusta y vivir de eso, no tiene precio”

Juan Carlos Goiri nació en Carlos Tejedor y a los 2 años de vida se mudó a Los Toldos donde fue renombrado por el pueblo como El Chaguanco quien se autodenomina como un ciudadano toldense, un lugar con mucha historia.

Su vida siempre ha girado en torno a la música, al canto popular, humor y los cuentos que lo llevaron a recorrer distintos escenarios de la Región y la Argentina, compartiendo giras interminables con Horacio Guaraní, Luis Landriscina, Abel Pintos y Jorge Cafrune.

“Yo hago más humor que canto ahora”, explicó El Chaguanco cuando ingresaba a la redacción de Democracia donde se le hizo la entrevista.

“Es una vocación con la que se nace prácticamente y en aquel tiempo no me gustaba mucho el estudio, así que agarré por este lado y sinceramente me fue bien, ya que hace 50 años que ando en la calle con la guitarra”, expresó.

Comienzo de las giras:

“Siempre me dediqué más al humor y todo lo que aprendí fue de oído y mirar a los otros de callejero. En la escuela me hacían cantar en todos los actos porque el ‘boludo’ que canta, lo hace en todos lados”, dijo entre risas.

“Ahora estoy más tranquilo porque uno ya tiene los añitos encima y duelen en las noches, en las rutas y en todo el contexto”, aseguró. Y continuó: “Ahora de grande me pasa que lo tomo como un trabajo. Por ejemplo cuando me llaman para ir a Viedma, empiezo a sacar la cuenta de que son 800 kilómetros y por ahí pido un poquito más para que no me contraten y me terminan llevando igual”.

Sobre su nombre artístico, explicó que “Chaguanco es un nativo del norte de Salta de la zona de Tartagal y de San Pedro de Jujuy. De chico me empezaron a decir así a los 10 años como un insulto, y con el paso de los años me puse ese nombre en homenaje a los que me cargaban, como si decirle indio a alguien fuera una ofensa”.

“Aunque no hubiera dinero, yo iba igual para que me vean."

“A los 16 comencé a girar”

“Cuando yo era chico, se había conformado el Cuartel de Bomberos en Los Toldos y se hacían cenas para recaudar plata para hacer la sede en las que yo amenizaba. Desde ahí me trajeron a Junín donde actuaba en lugares como La Araña, de Coco Leguizamón, y Demisi. Después comencé a ir a Lincoln”, informó El Chaguanco.

“Yo acá tenía un gran amigo acá que era Carlitos Mastromauro y él me llevaba a las actuaciones en toda la Región. Desde ahí me fue conociendo la gente, me empezaron a llamar cada vez más y se fue haciendo una cadena”, comentó.

“Yo no tengo afiche, tarjeta, televisión, radio ni nada. Yo trabajo porque Dios es grande y aparte no me gusta que me manejen”, subrayó.

“A los 16 comencé a girar. Fue una linda elección porque hice lo que me gustaba, porque hay tipos que son abogados y les gustaría ser carpinteros. Poder hacer lo que te gusta, disfrutarlo y vivir de eso, no tiene precio”, exclamó.

“Toda esta zona fue muy importante como Junín, Arenales, Teodelina donde había un lugar que se llamaba Peña Los 20 en la que yo era habitué. Además, en esos viajes conocí muchos artistas de Buenos Aires”, indicó.

Si bien lleva el nombre Chaguanco, en el único lugar que no ha trabajado es en el Norte argentino como Salta, Jujuy y Catamarca. “Sí trabajé mucho en el Sur donde hay provincias muy lindas como Río Negro, Chubut y Neuquén”, remarcó.

“Aunque no hubiera dinero, yo iba igual para que me vean y me conozcan. Yo siempre viví de esto y cerca de mis 22 años, tenía mucho trabajo”, aclaró.

“Mi único trabajo estable”

“En paralelo trabajaba en YPF y en un momento el gremio me llevó a cantar a Buenos Aires y me dejaron allá en Comisión. Cuando cae el gobierno de Isabel, fueron presos todos, entre los que se encontraba Diego Ibáñez y a mí me mandaron a Junín donde los jefes me estaban esperando para hacerme pedazos. Me odiaban porque yo en Capital Federal cobraba el doble que ellos”, dijo Goiri entre risas.

“Cuando llegué acá me dijeron que me tenía que presentar en Plaza Huincul, provincia de Neuquén, ya que me habían dado un nuevo traslado. En ese momento les dije: ‘Yo firmo la renuncia porque lo que ganan ustedes en un mes, yo lo gano en una semana cantando. Trabajen ustedes’”. Ese fue el único trabajo estable que tuve, fue durante dos años en YPF y desde ahí no paré más”, ironizó.

“Con Guaraní hicimos 40 días de gira que inició acá en Junín."

Gira con Horacio Guaraní

“Con Horacio Guaraní fuimos amigos, trabajamos cuando él vino de España en 1980, época en la que se vislumbraba la democracia ya que los militares habían aflojado la persecución. Por ejemplo las dos filas de adelante de todos los teatros eran para los militares y policías quienes grababan todo el show: no se podía decir una palabra de más”, informó.

“Con Horacio hicimos 40 días de gira que arrancamos acá en Junín y terminamos en el Estadio Olímpico de Bahía Blanca. La figura más vale era Guaraní, pero yo era el telonero: viajábamos juntos, parábamos en los mismos lugares y había una amistad linda”.

“Después, entre tantos amigos, está Jorge Cafrune, recuerdo cuando hizo la cabalgata y anduve unos días con él. La cabalgata era de mentira, era para llegar al pueblo, ya que había un camión jaula con los caballos y él viajaba en una coupé Mercedes que era una maravilla”, exclamó.

“Recuerdo un festival que se hizo en América y vino una mujer a saludarme después de mi show. Lloraba y me dice: ‘Te tengo que felicitar y agradecer porque me hiciste reír durante más de 1 hora cuando yo hace seis meses que no me río porque tengo una enfermedad terminal y vos me hiciste olvidar de todo’. Me agarró una responsabilidad importante porque sentí que esto era fuerte y algo se generaba”, recordó el humorista.