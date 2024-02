La escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma: todos los detalles

Nicki Nicole y Peso Pluma parecían haber conformado una linda relación. Se acompañaban en sus shows y hasta compartían sus vacaciones juntos. En noviembre de 2023 confirmaron su romance y aparecieron de la mano en la entrega de los Premios Grammy.

Sin embargo, el cantante mexicano le fue infiel a su novia y no trató de disimularlo. Peso Pluma fue a Las Vegas con una morocha que no era Nicki y varios fans lo grabaron mientras caminaba de su mano por un lujoso hotel de esa ciudad. También fue captado junto a la misma joven, llamada Sahar Sonia, mientras cenaban y compartían risas y miradas.

El video se viralizó en redes sociales y llegó a los ojos de Nicki, que de inmediato decidió terminar con la relación. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la artista.