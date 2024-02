Increíble show de Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators en el Movistar Arena

El ex guitarrista de Guns N' Roses Slash brindó un show arrollador de dos horas y media de duración en el estadio Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires junto a Myles Kennedy & The Conspirators.

Viernes al atardecer, desde muy temprano y tras cinco años de larga espera para poder volver a disfrutar de una nueva noche de rock & roll, el público comenzó poco a poco a ingresar al estadio para vivir una jornada inolvidable, con la presentación del talentoso músico de 58 años.

Cerca de las 20, la joven multi-instrumentista Daniela Milagros subió al escenario para encender el ambiente. Encargada de la apertura de la noche, la artista argentina desplegó todo su potencial con gran actitud y carisma.

Demostró su talento interactuando con diferentes instrumentos como batería, piano, keytar y bajo para interpretar entre otros su último single “Ego”, una versión de “Psychokiller” de los Talking Heads o Beethoven para continuar con una versión muy personal de “Sweet Dreams”.

Luego, hacia las 21, el público comenzó a ovacionar a Slash al escuchar los primeros acordes de “The River is Rising”, mientras salían al escenario los protagonistas de la noche: Myles Kennedy (voz principal), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo/voz) y Frank Sidoris (guitarra rítmica), junto al segundo mejor guitarrista eléctrico de todos los tiempos según la revista estadounidense Time (esa publicación ubica al legendario Jimi Hendrix en el número 1).

La primera canción, incluida en su último disco de estudio (“4”, 2022), es la que da nombre a esta parte de la gira "Rest of The World", que los llevará a realizar 40 presentaciones en más de 15 países en Sudamérica, Oceanía, Asia y Europa durante los próximos tres meses.

Para satisfacer a todos los que siguen la carrera del icónico guitarrista miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Slash efectuó un repaso de su trayectoria interpretando “Speed Parade”, cover de Slash´s Snakepit, y también “Don´t Damn Me”, cover de GNR con Todd Kerns en voces.

Con cuatro discos de estudio editados, Slash junto a Myles Kennedy & The Conspirators rindió tributo a lo mejor de la historia de la banda con un pequeño tinte nostálgico al interpretar “Starlight”, de las primeras canciones que lanzaron juntos en 2011, a la que luego sucedió uno de sus clásicos, “Halo”, de su primer disco, editado en 2012.

Más de una veintena de temas interpretó la banda, en una noche de antología para los fanáticos de Slash que colmaron prácticamente las instalaciones del estadio Movistar Arena en el barrio porteño de Villa Crespo y que incluyó un brutal solo de guitarra del músico estrella del show cerca del epílogo del espectáculo, en "Wicked Stone".

Con “You are Lie” y “World on fire” la velada iba llegando a su fin, pero luego de varios minutos de miles de personas pidiendo al unísono que el show continuara, recibieron su premio.

“Rocket man” comenzó a sonar, con Slash sentado a un costado del escenario tocando una slide guitar, y la banda de ese modo interpretó un gran éxito de Elton John.

Por último, “Anastasia”, uno de los temas más esperados de la noche, dio cierre a un concierto de dos horas y media de duración y que inundó el recinto de energía de principio a fin con la producción de Fenix Entertainment.

Slash, vestido con una remera blanca de Led Zeppelin, con estampas en amarillo y rojo, pantalón negro, su icónico sombrero y lentos oscuros espejados, deslumbró con su talento a la muchedumbre, a la que saludó sobre el final del concierto, durante la presentación de los artistas en escena.

Su genio musical posibilitó creaciones que ya son parte de la historia viviente del rock, como los emblemáticos riffs de guitarra de los éxitos de Guns N´ Roses "Sweet Child o´ Mine" y "Welcome To The Jungle", o tantos otros, y se mantiene largamente vigente como quedó demostrado en la noche del viernes.