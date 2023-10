Jujuy Jiménez reveló que no puede reactivar su sexualidad

La reconocida personalidad de las redes sociales, Sofía “Jujuy” Jiménez, anunció recientemente su separación de Bautista Bello tras descubrir su infidelidad mientras estaba en el extranjero para grabar un reality en Europa.

Desde su separación, la modelo ha mantenido un perfil bajo y no se le ha relacionado con nadie en particular. Durante su participación en el programa PH: Podemos hablar (Telefe), Jujuy reveló abiertamente detalles íntimos sobre su vida después de la separación.

“Hace mucho que no, me quiero morir. Desde que corté y me separé, nada”, compartió Jujuy con sus compañeras de programa, Andrea Rincón, Sol Pérez, Belén Francese y Graciela Alfano, generando sorpresa entre ellas.

Al cuestionar su auto-satisfacción, Graciela Alfano preguntó: “¿Con vos misma tampoco?”. A lo que Jujuy respondió: “Es como que raro... intento pero no me sale igual, digamos. Tengo que aprender más sobre esa materia”.

La conversación continuó y Andrea Rincón expresó su sorpresa: “¿Cómo no te va a salir?”. Jujuy explicó más a fondo: “Como que no llego al orgasmo, ¿entendés?”, generando un mayor impacto entre las presentes y llevando a un análisis más profundo sobre el autoconocimiento en la vida íntima de cada