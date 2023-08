Furor en Chile por Luis Miguel: arrasó en su segundo show

El ícono de la música latina, Luis Miguel, dejó una huella imborrable en su segundo show en Chile. El aclamado cantante mexicano se presentó ante una

multitud emocionada en el Movistar Arena. Con su inigualable talento y carisma, el artista cautivó a los asistentes y ofreció una noche llena de magia y emociones.

Desde el momento en que pisó el escenario, Luis Miguel demostró por qué es considerado uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Su dominio

escénico dejó a todos boquiabiertos. Interpretando sus éxitos más emblemáticos, como "Será que no me amas", "Amor, amor, amor" y "Suave", el público no pudo contener la emoción y coreó cada palabra con fervor.

El espectáculo estuvo lleno de momentos memorables. Luis Miguel interactuó con sus fanáticos, quienes no duraron en demostrarle su amor y admiración. Además, el

montaje escénico fue impresionante, con luces deslumbrantes y una producción impecable que realzaba la experiencia visual y auditiva.

El éxito de Luis Miguel en Chile no solo se refleja en la respuesta entusiasta del público, sino también la cobertura mediática y las críticas elogiosas. Los principales

medios de comunicación destacaron la impecable actuación de Luis Miguel y el impacto que tuvo en el público chileno.

Los fanáticos ya están esperando ansiosamente el próximo show del artista el miércoles 23 de Agosto, tercera fecha del ciclo histórico que es récord, con diez Movistar Arena agotados en apenas 13 horas de venta continua.

Un tour que sigue

Con un récord absoluto en ventas y más de 65 fechas totalmente agotadas en esta primera etapa, su imponente y majestuoso regreso a los escenarios confirma su posición como uno de los artistas más importantes de la música internacional.

Diez Movistar Arena no fueron suficientes para Luis Miguel, que mientras sigue presentándose en el país -tiene recitales hasta el 18 de agosto-, sacó a la venta las entradas para nuevos shows en Argentina durante 2024 y volvió a ser furor entre sus fans.

El cantante mexicano agotó todas las entradas para sus dos shows en Buenos Aires, esta vez se presentará en el Campo Argentino de Polo, los dias 8 y 9 de marzo, mientras que en sólo seis horas logró el sold out en Córdoba para su show del 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

“LUIS MIGUEL TOUR 2024” dará inicio en Santo Domingo, República Dominicana el día 20 de enero y se extenderá hasta el mes de junio.