Afirman que el ex de Fátima está despechado

Luego de que Marina Calabró informara el inesperado romance entre Fátima Flórez y Javier Milei, se supo cómo reaccionó el ex de ella, Norberto Marcos, quien soñaba con una reconciliación que, finalmente, no pudo ser.

Precisa, Marina sumó que Norberto la está pasando mal por el romance de la imitadora con el precandidato a presidente. “Me contaron que la está pasando mal. Por lo que sé, él apostaba a la posibilidad una vuelta. En el WhatsApp tiene una foto de Fátima todavía”, aseguró.

Por su parte, Ángel de Brito aseguró que mientras la humorista lloraba por su ex, según él, ya estaba saliendo con el precandidato a presidente. “Cuando vino acá de angelita (Fátima Flórez) estaba llorando por Norberto, pero ya había empezado con Milei”, sentenció en conductor de LAM, muy picante.

Milei y Fátima se conocieron el 3 de diciembre del año pasado en la mesa de Mirtha Legrand, dónde ella lo hizo callar hablándole como Cristina Fernández de Kirchner, pero fue recién este lunes, a una semana de las PASO, que se divulgó este interesante dato.

Lo insólito de esta relación, pese a que no es la primera famosa con la que entabla un romance Milei, generó cientos de memes en las redes sociales, sobre todo en Twitter, una fuente inagotable para los internautas que quieren expresar su opinión con humor.

LOS DETALLES

Marina Calabró, la periodista que tuvo la primicia sobre el romance de Javier Milei y Fátima Flórez contó en LAM (América, a las 20) más detalles del tema y el conductor del programa reveló cómo se enteró de ese noviazgo Norberto Marcos, ex marido de la humorista, y cuál fue su reacción.

La columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre), el ciclo de Jorge Lanata donde ella reveló el romance del candidato a presidente por La Libertad Avanza y la actriz Fátima Flórez comenzó su diálogo con De Brito contando cómo le llegó el dato que revolucionó tanto al mundo político como al del espectáculo.

“La verdad es que fue una sorpresa cuando me llegó la información. Primero hablé con Milei, porque tengo una relación con él desde hace muchos años, desde los ‘90”. “El dato me vino más del lado de ella que del de él -develó-. Y como no tengo tanta confianza con ella como para llamarla a esa hora, le escribí a él. Me respondió que en un rato llegaba a su casa y me llamaba”.

“Me llamó 1 menos 20 de la madrugada y hablamos un rato - siguió detallando Calabró-. La charla empezó. ‘¿Estás de novio con Fátima Florez?’. Y me dice: ‘Sí, ¿quién te contó?’. Ni loca le revelo la fuente. Así fue que enseguida me contó y me dio unos detalles de cómo había sido el primer contacto”.

“Habré cortado (la comunicación con Milei) a la 1 de la mañana, pero me daba pudor escribirle a Fátima a esa hora. Le escribí a las 6 de la mañana y le dije ‘Mirá, Fátima, me da un poco de vergüenza la hora pero quería hablar con vos’. Ella venía de una ruptura, de una relación larga y no quería incomodarla”, agregó Marina.

“Él me decía que lo último que quería era perjudicarla a Fátima, que es una laburante y que se ha ganado todo a partir de su talento y profesionalismo -añadió-. Él sabe que está en un momento de altísima exposición, lo que no quiere es que Fátima, como artista popular, se ligue los cachetazos que son de él”.

“Él estaba un poco preocupado -insistió Marina-. No sabían si contarlo o esperar a que se filtrara solo. Él no quería quedar como el candidato al que le aparece una novia y es parte de una construcción política de cara a las elecciones. Yo a él lo noté más temeroso del afuera y a ella más liviana”, explicó la periodista.