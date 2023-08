Locura por Luis Miguel: agotó las entradas para todos sus shows del 2024 en Argentina

Diez Movistar Arena no fueron suficientes para Luis Miguel, que mientras sigue presentándose en el país -tiene recitales hasta el 18 de agosto-, sacó a la venta las entradas para nuevos shows en Argentina durante 2024 y volvió a ser furor entre sus fans.

El cantante mexicano agotó todas las entradas para sus dos shows en Buenos Aires, esta vez se presentará en el Campo Argentino de Polo, los dias 8 y 9 de marzo, mientras que en sólo seis horas logró el sold out en Córdoba para su show del 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

“LUIS MIGUEL TOUR 2024” dará inicio en Santo Domingo, República Dominicana el día 20 de enero y se extenderá hasta el mes de junio.

Tienes que leer: Así fue el primer show de Luis Miguel en el Movistar Arena

Con un récord absoluto en ventas y más de 65 fechas totalmente agotadas en esta primera etapa, su imponente y majestuoso regreso a los escenarios confirma su posición como uno de los artistas más importantes de la música internacional.

Entre los fanáticos que enloquecieron por los nuevos shows, están los que se quedaron afuera de los Movistar Arena, pero también los que sueñan con verlo una vez más tras comprobar que Luismi está en el mejor momento de su carrera. Vino a la Argentina con una puesta en escena deslumbrante y acompañado por 20 músicos de excelencia. Los shows fueron un recorrido ininterrumpido de clásicos de su carrera.

“Será Que No Me Amas” fue la canción elegida para abrir los conciertos, el puntapié de una seguidilla de éxitos como “Amor Amor Amor”, “Dame”, “Culpable o No”, “Suave”, “Hasta Que Me Olvides”, entre otros.

Mediando la noche, “El Sol de México” dedicó un fragmento especial a los eternos boleros, con un medley que incluyó las mejores canciones de sus álbumes “Romance” y “Segundo Romance”. Para delirio de sus fans, no faltó el guiño al público argentino con algunos clásicos del tango, como “El Día Que Me Quieras”, “Por Una Cabeza”, “Uno” y “Volver”.

Fotogalería: Así fue el primer show de Luis Miguel en Argentina

Gracias a la alta tecnología, uno de los momentos más emotivos fueron los “duetos” junto a Michael Jackson en “Smile/Sonríe” y Frank Sinatra en “Come Fly With Me”, mientras los recordados artistas aparecían en pantalla. Luego llegaría un sentido homenaje a la música mexicana junto a 12 mariachis.

Hacia el final no faltaron los primeros hits de su carrera como “Ahora Te Puedes Marchar”, “La Chica Del Bikini Azul”, “Cuando Calienta El Sol” y por supuesto el himno “La Incondicional”. Para el cierre una novedosa versión del tema “Cucurrucucú Paloma”, con el que coronó las noches ante una multitud que se mantuvo de pie y lo acompañó cantando durante más de dos horas y media de concierto.