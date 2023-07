Mick Jagger cumple 80 en plena forma: boda a la vista y nuevo disco

Lo piensa celebrar por todo lo alto, como un rey. Mick Jagger, el líder indiscutible de The Rolling Stones, cumple hoy 80 años en un estado de forma tan envidiable que más de uno diría que hace décadas que firmó un pacto con el diablo. No solo sigue en activo dándolo todo sobre el escenario, sino que este mismo mes de julio ha anunciado boda con su actual compañera sentimental, la exbailarina y coreógrafa norteamericana Melanie Hamrick, de 36 años, madre de su octavo hijo, Deveraux, nacido en el 2016.

Pero antes de que Jagger pase por tercera vez por el altar, llega este señalado aniversario con fiesta de lujo acorde con la ocasión. Y es que 80 años no se celebran cada día y menos con tanta energía.

El incombustible intérprete de temas tan míticos como Satisfaction o Angie ha alquilado el Chelsea Physic Garden de Londres, de 1,6 hectáreas a la orilla del Támesis, para acoger a sus 300 invitados, entre los que no faltarán sus eternos compañeros de fatigas, Keith Richards y Ron Wood, así como seguramente Bill Wyman, de 86 años, el bajo que abandonó la banda en 1997 y que vuelve a colaborar con ella para participar en el próximo álbum dedicado al batería Charlie Watts, fallecido en agosto del 2021.

También está previsto que se sumen a este homenaje en forma de disco los dos miembros vivos de la que fue su banda rival, los beatles Paul McCartney y Ringo Star.

Nacido en Dartford como Michael Philip Jagger, el cantante, compositor y productor musical del condado de Kent ya apuntaba maneras de pequeño como miembro del coro de la iglesia. De las angélicas melodías pasó pronto a los ritmos diabólicos y antes de cumplir los 19, el 12 de julio de 1962 ya lideró la famosa banda en su primera aparición bajo el nombre Rollin ‘Stones en el Club Marquee de Londres. Dos años después llegaría su primer número uno, el tema It’s All Over Now . Desde entonces, el éxito no ha cesado ni tampoco la vida de la banda, que se ha convertido en la más longeva del rock.

The Rolling Stones con Ron Wood, Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards, Bill Wyma a finales de los 70

Rolling Stones Records/Photofest

Con más de sesenta años de carrera a sus espaldas, Jagger puede presumir de ser un mito viviente junto a sus colegas, especialmente ese Keith Richards también nacido en Datford con quien fue a la escuela primaria y que a finales de año cumplirá, como él, los 80. Quizá ya no se mueve con tanto ímpetu sobre el escenario, pero en contrapartida, hay críticos que aseguran que canta mejor.

Nunca es tarde para aprender o empezar de nuevo, y Jagger no ha dejado de intentarlo en el terreno sentimental. Su reciente compromiso es buena prueba de ello. Antes, mucho antes, en 1971, se estrenaba como marido con la modelo nicaragüense Bianca Pérez Mora Macías en una boda de ensueño que se celebró en el mítico pueblo de la costa Azul francesa Saint-Tropez, el mismo donde se refugia Brigitte Bardot. Fruto del matrimonio nació Jade, aunque esta niña no fue su primera hija. El año anterior se había estrenado como padre con su primogénita Karis, que tuvo con la actriz Marsha Hunt.

La boda de Bianca Jagger con el cantante Mick Jagger en 1971.

El primer divorcio llegó en 1978. La razón: las constantes infidelidades del cantante. Su vida amorosa era tan intensa como sus acaloradas interpretaciones. En 1990 se casó con la top model Jerry Hall, musa de Helmut Newton. En esta ocasión, la ceremonia tuvo un escenario todavía más mágico, Bali, y se celebró según el rito hindú. La relación entre ambos, no obstante, venía de bastante más lejos. De hecho, empezó un año antes de su primer divorcio.

Con Hall, a quien dedicó la canción Miss You , vivió su relación sentimental más larga y también fue la mujer con la que tuvo más hijos: Elizabeth (en 1984), James (en 1985), Georgia May (en 1992) y Gabriel (en 1997). Pero en 1999 llegó la ruptura debido nuevamente a las infidelidades.

Mick Jagger y Jerry Hall hacia 1977 en Nueva York. (Photo by PL Gould/IMAGES/Getty Images)

Getty Jagger mantenía un affaire con la modelo brasileña Luciana Gimenez Morad, con quien el músico tuvo su séptimo hijo, Lucas, ese mismo año. Pero la relación duró poco y en el 2001 comenzó a salir con la diseñadora de moda L’Wren Scott, que fue encontrada muerta en el 2014 en su apartamento de Chelsea ahorcada con una bufanda. Solo tres meses después, Jagger empezó a salir con su mujer actual, Melanie Hamrick.

Con tan nutrida descendencia, que se completa con cinco nietos, se da el caso que su último hijo es dos años más joven que su bisnieta, nieta de su hija Jade.