Se pudrió todo: Wanda confirmó que cortó con Icardi, pero él no quiere saber nada

Casi en simultáneo, Mauro Icardi publicaba ayer en sus redes su deseo de agrandar la familia con Wanda Nara, mientras ella confirmaba en una historia su separación del futbolista. Señal de una desconexión que lleva varios meses, de una relación que nunca terminó de recomponerse tras el “China-gate”: una señal más de las que vienen dándose en los últimos días, con Wanda entre Miami y Argentina, Mauro lejos, en Turquía, su nuevo destino futbolístico, y numerosas versiones de que la botirreina quería una separación definitiva que se estiraba por los chicos y porque él no quería dar el brazo a torcer.

Pero, finalmente, Wanda hizo pública la separación, lo que parece insinuar que (al menos por ahora), decidió poner punto final a la ambigüedad y cortar la relación. La rubia comunicó publicó en sus historias de Instagram un escueto comunicado donde contaba lo ya adelantado en este medio: está separada, oficialmente. “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió, acompañado de su firma: “Wanda”.

Además, la empresaria borró las fotos de su feed en las que aparecía el futbolista y solo pueden verse postales de sus diferentes emprendimientos profesionales y del día a día con sus hijos. Por su parte, Icardi todavía no se manifestó en redes y en su caso sí guarda imágenes junto a su esposa. Ya en los últimos días Wanda había deslizado lo que se venía. Primero, publicó una predicción para sagitario que la tenía terminando el año soltera, y luego cuando le preguntaron hace cuánto estaba casada con Icardi, respondió, en pasado “Estuvimos casados 9 años”. Mauro, mientras tanto, respondía a similares preguntas afirmando que no estaban separados...

Ayer, de hecho, la cuenta de Icardi parecía al borde de la esquizofrenia: horas antes del comunicado de Wanda, publicó un mensaje privado que le envió su ¿ex? donde se leía “tengo ganas de abrazarte, pero estás lejos”. Icardi le agregó una respuesta pública: “Buenas noches, me voy a dormir con un mensaje tan lindo de mi mujer. Te amo, faltan poquitos días”.

Consultado por la respuesta de los nueve años de Wanda, Icardi explicaba que “hasta hoy estuvimos 9 años casados” e incluso le respondía a un usuario que “pronto” buscarían el hijo varón con Wanda, arrobando a su compañera.

¿Entonces? Aparentemente, Mauro utilizaba las redes para meter presión a su pareja y continuar estirando una relación en crisis que hace rato se sabe al borde del final. Wanda, en cambio, estaba en otra. Y así lo está desde que se destapó la infidelidad del futbolista con la actriz La China Suárez, que primero parecía solo virtual y luego pareció incluir encuentros en hoteles. Wan perdonó a Mauro, intentó recomponer el vínculo, por los chicos, en buena medida... pero algo se había roto.

Pero, quizás, sean todas conclusiones apresuradas: quizás este sea simplemente un episodio más de esta novela complicada, contradictoria. Quizás mañana la propia Wanda desmienta todo. Después de todo, una de las cosas más difíciles es terminar de dejar a alguien...