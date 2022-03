Preocupación por el delicado estado de salud de Gerardo Rozín

Ayer por la tarde trascendió la noticia del grave estado de salud de Gerardo Rozín. Desde Telefe, canal en donde el conductor se estuvo desempeñando en estos últimos años, emitieron un un preocupante comunicado. Durante el año pasado, Rozín estuvo de licencia durante algunos meses por un cuadro del cual en su momento prefirió no dar detalles. Sin embargo, según trascendidos ahora salió a la luz que el presentador está luchando hace meses contra un tumor maligno. Tras la inquietud de la prensa y de los seguidores del conductor, Telefe advirtió a través de Sol Tomaselli, responsable de prensa del canal, de la gravedad del cuadro. “Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, dice el anuncio. Gerardo Rozín tiene una gran trayectora en la televisión. Como productor se desempeñó en Sábado bus, Hora clave y Georgina con vos. En tanto que en 2002 se hizo cargo de la programación de Azul TV, actualemente El Nueve. En la conducción, Rozín se destacó en programas como Tres poderes., 23 minutos en C5N, Morfi y La Peña de Morfi. En los últimos días, trascendió que el último ciclo mencionado comienza nueva temporada los domingos con Iván de Pineda como conductor. De Pineda recientemente aseguró sobre Gerardo Rozín: “Lógicamente, en La Peña de Morfi el alma mater es Gerardo Rozín -a quien le mando un enorme abrazo-, se toma un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador”. El año pasado, en una aparición en La Peña de Morfi vía Zoom, Gerardo Rozín se limitó a detallar: “Ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan bien y son arreglables, nada más grave de lo que por suerte pudo ser, pero que requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto”. Desde todos los canales sus colegas le manifestaron toda su solidaridad y cariño a él y su familia, entre ellos Maju Lozano, que tuvo un gesto muy empático con ellos. Maju habló en Todas las tardes sobre la salud de algunos famosos como Charly García, María Valenzuela y se detuvo especialmente en el caso de Rozín. “Me parece que tiene que ver con escuchar el pedido de la familia de Gerardo y ser muy cuidadoso. Me parece que es un momento para acompañar en silencio”, advirtió. “Simplemente queremos acompañar, y esta atentos, cada uno desde su lugar, queriéndolo como lo queremos”, agregó. “Esa es la situación, yo no quería que vinieras Tatiana. Una caricia a toda la familia y la acompañamos desde acá”, cerró.