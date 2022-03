Canosa y Granata, duras contra la marcha del 8M

Es una de las figuras más polémicas de la tevé actual y no defrauda una sola noche. En el marco de la emisión del martes de “Viviana con vos”, Canosa lanzó una furiosa editorial en la que mandó a “bañarse”, “depilarse” y “laburar” a las mujeres que marcharon por el 8M al mismo tiempo que tildó de “populismo de género” al movimiento que realizó la convocatoria. “¿Qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Es un padre ausente? ¿Un hermano que les hizo bullying? ¿Un pibe que en el secundario no les dio bola? ¿En la universidad no se las garcharon ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado?”, arrancó la ex colorada su duro descargo en una emisión caliente del programa que se emite en A24. “Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno. Por eso, hoy es el ‘Día internacional de la mujer verde’ y no de la mujer. ¡Nos robaron hasta eso!”, disparó la conductora. Visiblemente indignada, sintiendo cada una de sus palabras, la periodista continuó con su declaración: “¿Cómo van a dejar a los chicos, chicas, chiques... sin clases, después de dos años que casi no tuvieron?”. Y agregó que “las verdaderas feministas dieron su vida para poder trabajar, ustedes hacen lo contrario: faltan al laburo para poder ir a esta marcha. ¿Cuánto les pagamos? O sea, ustedes usan el 8M para todo lo contrario a lo que significa”. “No podemos permitir, mujeres, que una minoría nos quieran manejar la vida a nosotras que estamos empoderadas y laburamos. Porque la diferencia entre ellas y nosotras es que laburamos”, cerró. En la misma sintonía que Canosa se manifestó Amalia Granata. “Ahora el 8M lo usan para no ir a trabajar. ¡Nooo! El empoderamiento se consigue con esfuerzo, trabajo, estudio, no marchando para la tribuna chicas. Leo a tantos misóginos felicitándonos. Feliz día de la hipocresía, basta de relato”, manifestó diputada provincial por Santa Fe. Y agregó: “No necesito que reconozcan mis derechos en un día festivo porque ya los tengo. Ante la ley soy igual a los hombres y el respeto de mis pares me lo gano sola con mis acciones. Terminemos con el relato tribunero que atrasa”.