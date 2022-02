Tras el allanamiento, L-Gante cantó gratis en Tecnópolis

Luego de una semana complicada en donde allanaron su domicilio por denuncias cruzadas en su contra, L-Gante dio un concierto gratuito en Tecnópolis. El mismo se transmitió en vivo por las redes sociales del parque, del Ministerio de Cultura y por la TV Pública. El espectáculo es impulsado por el programa Sentir Argentina, de Presidencia de la Nación, que busca el disfrute del verano de todas y todos los argentinos. El concierto se realizó en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. “Lo que siempre le digo a los jóvenes es que sigan sus metas, que proyecten, visionen, que se enfoquen. Intento transmitir que siempre hay que encarar para adelante, aunque haya complicaciones”, sostuvo L-Gante durante la convocatoria. El cantante de Cumbia 420 presentó temas de su disco “L-Gante Rkt“, el mismo que lo lanzó a la fama. Al comenzar su show, L-Gante se sacó la campera y la tiró al público. “Para los que me critican por usar esta campera. Tomá”, dijo Elian y se le regaló a sus fans. Elian Ángel Valenzuela nació el 5 de abril del 2000 en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y comenzó a grabar sus canciones a los 15 años. “Es gratis y Elián no va a cobrar un centavo, es un regalo para todas y todos”, contó el manager del artista, Maxi “El Brother”, quien también destacó que “hay muchos niños que sigue a L-Gante, que se engancharon con su personalidad, con sus letras crudas, reales, sobre lo que les pasa. Es un referente”. Vale recordar que Elián Valenzuela fue citado a indagatoria por la fiscal Alejandra Rodríguez en el marco de la causa que lo investiga por abuso de armas y amenazas contra un vecino al que acusa de querer robarle. El cantante llegó al edificio judicial y se negó a declarar. Su novia, Tamara Báez también prefirió el silencio, a pesar de que está acusada por el mismo hecho pero imputada de lesiones leves. El cantante estuvo cerca de una hora frente a la fiscal. En ese tiempo, se le leyó la acusación y se le dio la posibilidad de defenderse pero sólo expresó su voluntad de no hablar.