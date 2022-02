Fabián Doman vuelve a la Tevé con “Momento D”

El periodista y conductor Fabián Doman vuelve a la televisión con “Momento D”, un magazine con panelistas que conducirá en las tardes de eltrece luego de su paso por Edenor, de donde se fue en noviembre para encarar su proyecto de ser presidente de Independiente. El exconductor de “Intratables” retoma su labor en la pantalla de eltrece, donde entre 2014 y 2019 condujo un envío de similares características a su nuevo proyecto de la tarde, que empezará hoy se mantendrá de 14.30 a 16 en la grilla semanal. “Finalmente, nunca me terminé de ir de la televisión. Pensé que sí, pero no. Volví porque es mi trabajo: si fuese plomero, habría vuelto a hacer arreglos y tirar caños en una obra. Cuando sos dirigente de fútbol, trabajás en lo tuyo. Lo diferente es que mi trabajo es público”, afirmó el periodista. El programa tratará sobre actualidad, economía, política y espectáculos, con invitados, entrevistas, móviles a cargo de Darian Schijman y Giuliana Salguero, y un equipo de panelistas integrado por Gabriel Schultz, Silvia Fernández Barrios, Cinthia Fernández, Gastón Marote, Carmela Bárbaro y Sebastián Perelló. “Se dieron un montón de cosas, como la cuestión de Independiente, que no era compatible con la empresa en la que yo estaba, por muchas razones, y en ese traspaso sigue lo de Independiente. Sigo siendo candidato pero tengo que trabajar y mi trabajo es conductor de televisión”, expresó Doman. Y agregó: “Tuve la gran fortuna de recibir llamadas de tres canales, una de eltrece, adonde ya tenía ganas de volver. El programa va a ser un magazine de actualidad con algunas características particulares. Hay un grupo de trabajo muy bueno y profesional de gente que tiene muchos años en esto, que no se queda callado, en ningún sentido; buscamos gente con mucha personalidad, un grupo al aire muy dúctil para cualquier tipo de noticia que vaya surgiendo. Vamos a ir con mucho vivo y pendientes de la noticia del día, contando la actualidad con algún sello propio, porque la actualidad es la misma; la diferencia es cómo la contás”.