Flor de la V, la nueva intrusa en el espectáculo

Florencia de la V tendrá la gran oportunidad de conducir Intrusos en el espectáculo. La vedette devenida en conductora espera el alta epidemiológica tras padecer un cuadro leve de Covid y está lista para llevar el mando del programa de espectáculos más importante e histórico de la televisión argentina, que ya lleva 22 años al aire.

Ante eso, los productores del ciclo empezaron a moverse para terminar de cerrar los integrantes que la acompañarán en su debut. Ya está todo confirmado. Dos históricos del programa que lleva más de dos décadas ininterrumpidas en la tevé, se sentarán junto a la conductora: Luis Ventura y Marcela Tauro. El primero dejará de ocupar un sitio en el programa de Karina Mazzoco, en tanto que la periodista llegará de sus vacaciones y pasará a compartir la mesa.

Junto a ellos estarán dos de las panelistas que quedan del elenco anterior: Virginia Gallardo y Maite Peñoñori; quien también había sido convocado fue el periodista Carlos Monti, pero finalmente decidió quedarse en Nosotros a la mañana.

Esta podría ser la prueba de fuego para Flor de la V. Si la formula da el resultado esperado este sería el grupo que intentarán instalar desde marzo, aunque aún hay rumores sobre la posibilidad de Mariano Iúdica como conductor del ciclo. Si eso sucede, Virginia Gallardo dejaría el ciclo de forma definitiva. Además, Paula Varela y Karina Iavícoli se irán con Pallares y Lussich a las mañanas de eltrece.

EL PRONÓSTICO DE ÁNGEL DE BRITO, SU RIVAL EN TV

Ángel dio su opinión sobre esta nueva apuesta que involucra a Flor, quien supo ser panelista de su programa, Los ángeles de la mañana, y que tiene experiencia en la conducción de distintos formatos. Consultado por un seguidor en Twitter, a De Brito le preguntaron cómo se veía conduciendo Intrusos desde marzo, haciendo alusión a que, si la prueba con De la V fallaba, lo podían llamar a él para ser el nuevo capitán del vivo diario.

Como suele hacer, estando al aire o como ahora, en tiempos de vacaciones, Ángel le contestó al usuario. Y con su respuesta dejó al descubierto cómo considera que le irá a Flor al frente del aire de noticias sobre el mundo del espectáculo. “¿Cómo te ves conduciendo Intrusos desde marzo?”, le preguntaron a De Brito. ”Lo va a conducir Flor de la V, la va a romper”, pronosticó Ángel.

A todo esto, la conductora aseguró que la propuesta para estar al frente de Intrusos la tomó por sorpresa: “Pregunté por qué me eligieron en este momento de transición y es porque soy la figura más popular que tiene el canal, quieren seguir apostando a mí, quieren en mí e Intrusos es un programa que es legendario en el canal”, destacó y aseguró que la motiva iniciar este desafío en plena temporada de verano.

Luego, continuó: “Me propusieron muchas cosas el año pasado, como cuatro proyectos para Villa Carlos Paz, para Mar del Plata, y no me convencían a pesar de que no hay nada que me guste más que hacer temporada. También me llamaron de Chile para que fuera jurado de Bailando por un sueño. Estaba evaluando todo eso y justo surgió la variante Ómicron, implicaba mucho movimiento porque tenía que viajar todas las semanas y aunque era muy buena plata en dólares, dije que no”.

Asimismo, destacó que su desembarco en el programa que creó Jorge Rial a inicios de los años 2000 siendo una mujer trans es el reflejo del cambio social que se vive hace años en la Argentina, pero que todavía queda mucho por lograr. “Todos los programas eran machistas y es bastante simbólico que yo termine como cabeza de ese programa. Es muy fuerte”, señaló.

Y agregó: “Lamentablemente seguimos reproduciendo mensajes homofóbicos, que van contra todas las leyes de nuestro país. La televisión argentina y los medios de comunicación deberían trabajar de manera obligatoria con un manual de perspectiva de género, porque la televisión educa, forma y es muy importante lo que se dice”.

SUS COMIENZOS

Flor de la V supo construir una trayectoria única en el mundo del espectáculo y hace algunos años se vincula con la lucha de la comunidad LGBTIQ+. “Me gustaría utilizar la palabra ‘valiente’ para pensarme, pero no fui a una guerra aunque sí soy una sobreviviente”, escribió en una nota para Página 12.

La carrera artística de Flor de la V empezó en 1998 cuando reemplazó a Cris Miró, una de las primeras travestis mediáticas, en la obra teatral “Más pinas que las gallutas” en el teatro Tabarís. Fue entonces que llamó la atención del productor Gerardo Sofovich y todo fue en ascenso. Ese mismo año llegó a la TV argentina para quedarse.

Pasó por “Polémica en el bar”, “La peluquería de los Mateos”, protagonizó “Los Roldán”, ganó el Bailando en 2006 y tuvo su propio programa, “La Pelu”, siendo uno de los pocos programas, el único hasta ese momento, en ser conducido por una travesti. Allí anunció, en 2010 tras una serie de fallos judiciales, la modificación legal de su nombre de nacimiento, acorde a su identidad de género. Fue así protagonista de uno de los primeros casos en ejercer este derecho, previo a la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012.

Hoy, Flor de la V disfruta de su presente y se considera “el personaje más importante del canal América”. En estos días tendrá-sin dudas- la prueba de fuego en uno de losprogramas más emblemáticos del espectáculo. Y tiene con qué.

