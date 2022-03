“Mitómana” Flor de la V cruzó a Granata pero le salió “carísimo”

Aliada de Viviana Canosa, Amalia Granata no deja de generar escándalos. Ahora, tras sus declaraciones en programas como “Mañanísima” y “LAM”, la diputada provincial por Santa Fe fue cuestionada por sus dichos por la comunidad trans por Flor de la V, integrante de la colectividad. Pero la ex “Gran Hermano” no se quedó en el molde y redobló la apuesta, acusándola de “mitómana” y de haber mentido con la muerte de su mamá.

En su paso por la tevé, Granata, básicamente, se quejó por los gastos que implica para el Estado tener que pagar los tratamientos de hormonas de las personas trans, de quienes dijo que “no son incapacitadas, pueden trabajar y pagarse el tratamiento por sus propios medios”. Además, dijo que estas situaciones no deberían ser una prioridad cuando “hay niños que no comen y están en la absoluta pobreza”.

Tras las fuertes críticas recibidas en las redes, Flor de la V la cruzó desde “Intrusos”.

“El Estado no nos están haciendo un favor dándonos hormonas. Lo que está haciendo por primera vez en más de 40 años es una reparación histórica a un colectivo que fue negado, invisibilizado y casi exterminado por esta sociedad violenta y patriarcal”, manifestó la conducta de América.

Visiblemente conmovida por la situación, y mirando a cámara, Florencia continuó: “No formamos parte de esta sociedad. A nosotras nos cazaban. En la época de la Panamericana la policía nos atravesaba con sus patrulleros y sucedía en plena democracia”.

Ante el descargo de Flor de la V, Amalia se volcó a Twitter y no tuvo piedad.

“Me pega la MENTIROSA de Flor de la V, la que más denostó y ninguneó al colectivo trans toda su vida!!!! Que fuerte!!!!! Estoy haciendo todo bien! Florcita!!! Nada más bajo y patético que MENTIR con la muerte de tu mamá para colgarte de un tema cuando fue la discusión del aborto! MITÓMANA!”, manifestó la legisladora, indignada.

