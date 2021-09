Maradona vs. Luismi: Guerra de plataformas on demand en octubre

Octubre viene recargado en la pantalla chica: varias de las grandes apuestas de las plataformas on demand, retrasadas por la pandemia, coincidieron en estrenarse durante el mes que comienza el viernes. O tal vez no sea tanta coincidencia, como parecen comprobar las fechas de estreno de las dos series que más interesan a la teleaudiencia argentina entre las propuestas del mes: Amazon Prime Video pondrá en pantalla el 29 de octubre “Maradona: Sueño Bendito”, y apenas un día antes Netflix hará debutar la tercera temporada de “Luis Miguel. La Serie”, en lo que parece una declaración de guerra. Una batalla que, además tendrá lugar semana a semana, porque ambas estrenarán episodios cada siete días.

“Maradona: Sueño Bendito” retratará tres etapas de la vida de Diego: su juventud, su madurez futbolística y sus años tras el retiro, reflejando los triunfos y caídas del astro y la influencia de su entorno en un enfoque que generó reclamos y juicios incluso antes del estreno. Es protagonizada por Nazareno Casero (“Historia de un Clan”), el platense Juan Palomino (“Magnifica 70”) y Nicolas Goldschmidt (“Supermax”), los tres interpretando a el ex DT del Lobo a lo largo de su vida y prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en la ciudad de Villa Fiorito, hasta su revolucionario paso por Nápoles y, claro, el Mundial de México ‘86. La serie también cuenta con la participación de Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje y Peter Lanzani, y tiene a Alejandro Aimetta como showrunner y director de los episodios grabados en Argentina, México y Uruguay, quien también es uno de los escritores de la serie junto con Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky (“El Marginal”).

“Sueño Bendito” llega a la pantalla de Amazon el 29 de octubre, la víspera de la Navidad Maradoniana; un día antes, aterriza en Netflix el primer episodio de la tercera temporada de ”Luis Miguel”, la serie sobre el artista mexicano que se terminará luego de esta tanda de episodios.

Como durante el transcurso de toda la serie, esta nueva temporada mostrará a Luis Miguel en dos líneas de tiempo, buscando impulsar su carrera en el mercado anglosajón y en la otra, enfrentándose a nuevos retos que amenazan todo lo que ha construido, aunque ese dispositivo traerá novedades: al parecer, Carlos Ponce se sumará al elenco para interpretar a un Micky en sus años más cercanos a la actualidad, el Luismi maduro que vio cómo su carrera caía en un profundo pozo antes de ser rescatado por Netflix.

Son dos estrenos muy fuertes, pero eso no es todo para octubre, que también devolverá a la pantalla, desde el viernes, la clásica “Seinfeld” (se verá entera por Netflix) y que estrenará el 17 la esperada tercera temporada de “Succession”, retrato de las andanzas de la familia de Logan Roy y sus cuatro hijos, los dueños de una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo: se verá por HBO y HBO MAX, que en octubre sumarán además películas como ”Space Jam 2”, ”Mortal Kombat” y “Freaky”, y la undécima temporada de “Curb your enthusiasm”.

CON SELLO LOCAL

El próximo mes traerá también dos esperadas películas a nivel local: el 13 de octubre llegará a Netflix “Distancia de rescate”, adaptación de la novela de Samantha Schweblin que sigue a Amanda, una mujer agonizando en la cama de un hospital que comienza a recordar los hechos perturbadores que la separaron de su hija y la llevaron a su situación actual. La película fue dirigida por la peruana Claudia Llosa, conocida por su película “La teta asustada”, con un guion coescrita por la misma Llosa y Schweblin, y es protagonizada por las actrices Dolores Fonzi y María Valverde.

Dos días más tarde, por el mismo canal, llegará la celebrada “Historia de lo oculto”: dirigida por el radicado en La Plata Cristian Ponce (responsable junto a Hernán Bengoa de “La frecuencia Kirlian”), el extraño y brillante thriller sigue a un grupo de periodistas tendrá que convencer al invitado de un programa de TV a que exponga una conspiración que involucra al Gobierno con un aquelarre.

Otros estrenos cinematográficos de la N roja incluyen a “Culpable”, remake de una película danesa narrada a través del sonido sobre un policía intenta salvar a una angustiada interlocutora durante un día desgarrador de revelaciones y ajustes de cuentas (llega el viernes) y “El ejército de los ladrones”, precuela de ”El ejército de los muertos” que se centra en la historia de Matthias, el personaje que abrió una caja fuerte llena de zombies. A los protagonistas les tocará sobrevivir a un apocalipsis (29 de octubre).

MÁS SERIES

Y las novedades no se agotan allí, en el mes más cargado desde el inicio de la pandemia y que empieza a revelar el verdadero potencial de la guerra de plataformas on demand: Netflix tiene en su grilla para este mes también el estreno de la tercera temporada de ”You”, la cinta sobre un espeluznante acosador (16 de octubre), mientras que la flamante Star+ pondrá en pantalla un spin off de “American Horror Story”, “American Horror Stories”, el 20 de octubre, y siete días más tarde, una serie sobre Chucky, el muñeco asesino.

No serán los únicos estrenos de terror de octubre, mes de Noche de Brujas: Disney+ mostrará desde el viernes “Lego Star Wars: Historias aterradoras”, mezcla de terror, Legos y aventuras galácticas; y desde el 8 de octubre pondrá en pantalla el especial de terror de los “Muppets” “La mansión hechizada”. El 13 de octubre, en tanto, debutará la serie ”Otra dimensión”, inspirada en las obras del escritor de terror R.L. Stine. Amazon, en tanto, estrenará el 15 de octubre la serie basada en la película (y la novela de misterio) “Sé lo que hicieron el verano pasado”.

Más allá del terror, el nuevo mes traerá a la pantalla una docuserie que accede directo al mundo de la NASA, “Entre las estrellas” (6 de octubre en Disney+), cuatro especiales de “Pan y Circo”, programa culinario de Diego Luna (8 de octubre por Amazon), un documental sobre Justin Bieber, “Our World” (también Amazon, también el 8 de octubre), “Invasión”, una nueva apuesta de Apple TV+ por la ciencia ficción (22 de octubre), el documental de Todd Haynes sobre The Velvet Underground (15 de octubre por Apple) y la primera serie original en español de Starzplay, “MalaYerba” (el 31 de octubre).