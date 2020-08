Paul McCartney recuerda la separación de los Beatles

Hace justo 50 años que los Beatles se separaron definitivamente después de casi una década de desacuerdos, desencuentros y tensiones crecientes entre sus cuatro miembros. De hecho, aún hoy, todavía mucha gente cree que, como aparentemente las cosas acabaron muy mal entre ellos, sus cuatro integrantes llegaron a dejar todo el amor que se habían tenido para sustituirlo por el más profundo de los odios.

Por esa creencia precisamente, ahora Paul McCartney, de 78 años, ha querido negar esas habladurías y aclarar las circunstancias de la ruptura en una entrevista con la edición británica de la revista GQ, en la que también ha querido contar algunos aspectos de sus años en solitario y de cómo valora a día de hoy lo que pasó entre John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y él, un tema sobre el que ha habido miles de teorías en el último medio siglo.

“Supongo que cuando los Beatles nos separamos se extendió la idea errónea de que todos nos empezamos a odiar. Pero si lo pienso ahora, me doy cuenta ahora de que éramos una familia. Y las pandillas y las familias se pelean y tienen disputas. Unos quieren hacer unas cosas y otros, otras”, ha asegurado McCartney al ser preguntado por los rumores e ideas equivocadas que se extendieron a raíz del fin de The Beatles.

Sobre el hecho de que muchos fans, expertos y autores de biografías de la banda han respaldado sus argumentos sobre la enemistad de los cuatro miembros en las demandas y disputas legales que llegaron a haber entre los cuatro jóvenes de Liverpool, el cantante ha asegurado que el único motivo por el que tomó medidas legales contra su grupo llegados a cierto punto fue para recuperar el control de los derechos sobre la música que les pertenecía e iban a perder a manos de su manager. “La única forma de salvar The Beatles y Apple, y lanzar Get Back de Peter Jackson y que nos se nos permitiera lanzar Anthology y todos estos grandes remasterizados de todos los grandes discos de los Beatles, fue demandar a la banda. Si no hubiera hecho eso, todo habría pertenecido a Allen Klein [su por entonces manager y ejecutivo discográfico]. La única forma que me dieron para sacarnos de eso fue hacer lo que hice. Yo dije ‘Bueno, demandaré a Allen Klein’ y se me dijo que no podía porque nada de aquello le pertenecía a él”, ha aseverado el cantante británico.

De acuerdo con sus palabras, por todo aquello a lo que se enfrentó con la ruptura del grupo que le había llevado a lo más alto del panorama musical y que a día de hoy le sigue guardando una silla honorífica en la historia de la música, Paul McCartney terminó cediendo al alcoholismo durante el tiempo en que se le culpó de la separación de la banda.

“Eso fue horrible y me dio momentos terribles. Bebí demasiado y tomé demasiado de todo. Y fue una locura, pero sabía que eso era lo único que podía hacer, porque no había forma de que lo pudiera salvar todo por mi cuenta. Iba a desaparecer como una nube de humo. También sabía que, si lograba salvarlo, también lo estaría haciendo por todos ellos [el resto de The Beatles]. Porque estaban a punto de regalarlo. Amaban a este tipo Klein. Y yo decía ‘es un maldito idiota’”, ha recordado el británico, que cuenta que, hasta que el resto de miembros de la banda no se dieron cuenta de la maldad de su manager años más tarde -incluido John Lennon, que “le amaba”-, él quedó como “el tipo que rompió con The Beatles y el bastardo que demandó a sus compañeros”.

Aunque Paul McCartney, a sus casi 8 décadas de vida, parece tener todavía muy presente todo lo que fue mal hace 50 años con sus compañeros y la banda, también ha querido recordar en su entrevista que siempre ha mantenido una actitud muy positiva en los años no tan felices porque nunca se ha permitido estar mal ni dejar que la crítica ajena o propia le hiciera caer en depresión o períodos oscuros.

“No había mucho tiempo para tener problemas de salud mental (...) Salí de eso persuadiéndome a mí mismo de que no era una buena idea ceder ante mi depresión y mis dudas. Tenía que buscar formas. Lo que me pasaba es algo común. Recuerdo haber hablado con Lady Gaga una vez, en proyecto juntos, sobre esto. Ella me habló de ‘el odio a sí misma’. Recuerdo pensar ‘mierda, es la primera vez que escucho a alguien hablar de eso’. Ella estaba en lo más alto y era muy popular y todo lo que hacía era un éxito, y aún así hablaba de autodesprecio. Así que le dije ‘Entiendo el sentimiento que dices, pero no me permito sentirlo. No lo acepto. No es un camino que quiera seguir’”, ha admitido el cantante, que asegura que ese pensamiento le hizo querer hacer siempre mejor las cosas.

Aunque las reflexiones de Paul McCartney precisamente terminan hablando sobre el futuro y lo que el cantante imagina que vendrá en una industria musical que le ha convertido en el ejemplo de miles de músicos más jóvenes desde Oasis hasta Kanye West,Rihanna o Ed Sheeran y en una leyenda, el exBeatle no duda en lanzar al aire un alegato en favor de lo ordinario que jamás se debe perder, como ir en autobús de Nueva York a Long Island leyendo un buen libro y manteniendo una conversación tranquila con una fan: “Hay algo en eso, en ser ordinario ... Sé que no puedo ser ordinario, en absoluto, soy demasiado famoso para ser ordinario, pero, para mí, ese sentimiento interior, de sentirme como yo todavía , es muy importante (...) Por eso me gusta una conversación adecuada (...) Significa mucho para mí, tal vez demasiado”.