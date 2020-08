“A Freddie Mercury le encantaba el champán para desayunar”

Cuando la arquitecta Dawn Hindle dejó el norte de Inglaterra para pisar Ibiza por primera vez, en 1994, no sabía que no volvería la vista atrás. En la Isla Blanca creó Manumission en lo que antes fue Ku y ahora es Privilege. Quince años después, con su entonces marido, Andy McKay, levantaron el hotel musical Ibiza Rocks y desde hace ocho, dirige el legendario Pikes Hotel. Cuidado, no recurrimos al manido adjetivo gratuitamente: en el Pikes Freddie Mercury dio una fiesta de tres días para celebrar su 41 cumpleaños tan bestial que aún tiene eco en la isla.

Ahora, Mrs Hindle publica la historia de su trayectoria en Ibiza a través de The Pikes Cockail Book (editorial Ryland Peters & Small), escrito por el periodista británico Josh Jones, con fotografía de Kim Lightbody y donde exploramos cócteles eternos a través de los capítulos Poolside, Lunch, Afternoon Tea, Sunset, Dinner, NightTime, AfterMidnight y The Morning After, entre otros más clásicos. Un recorrido de 24 horas con un cóctel para cada momento del día.

La dueña de uno de los 100 Mejores Hoteles del Mundo, según el Sunday Times Travel Magazine, nos lleva a de viaje en el verano más extraño que ha conocido Ibiza desde que los primeros insumisos llegaron a ella para convertirse en hippies.