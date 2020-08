El año en que Alan Parker estuvo en Junín

El cineasta británico Alan Parker murió ayer los 76 años. En un escueto comunicado enviado en nombre de la familia se dijo que Parker falleció después de padecer una “larga enfermedad”.

Nacido como Alan William Parker (Islington, Londres, Inglaterra, 14 de febrero de 1944), dirigió clásicos del cine como El expreso de medianoche (1978), Evita (1996) o The Wall (1982), realizada junto con la mítica banda de rock Pink Floyd.

Sus películas ganaron 19 premios BAFTA, diez Globos de Oro y diez Oscars entre ellos. Él fue dos veces nominado por la Academia a mejor director. En 1985 logró el gran premio del Festival de Cannes por su película Birdy (1984).

En 2002 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico y en 2005 recibió un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad de Sunderland, cuyo rector es David Puttnam.



En Junín

Enero de 1996, gobierno el ingeniero Abel Paulino Miguel, secretaría de Turismo a cargo del Licenciado Daniel Herrero.

Alan Parker vino a la ciudad para conocer básicamente Pueblo Nuevo, las calles, casas, cómo se vivía. Pronto arrancaría en nuestro país el rodaje de Evita con adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber y que protagonizarían Madonna y Antonio Banderas.

La película luego ganó tres Globos de Oro (uno de ellos, para Madonna) y el Oscar a la mejor canción original (You must love me, añadida para la película). Fue nominada a otras cuatro estatuillas.

Parker se reunió con Herrero en una mesa de café en la vereda de Mandarines, contra la calle Roque Sáenz Peña. Pero nunca Herrero descubrió íntimamente que era el prestigioso cineasta Alan Parker quien estuvo.

De hecho el Honorable Concejo Deliberante debió haberlo declarado “Ciudadano Ilustre” y tampoco en los anales de la historia se enteró que Parker estuvo en Junín.

En una nota que por ese entonces realicé con Pepe Avila al licenciado Daniel Herrero para el noticiero de Multicanal, Herrero terminó de “caer” que realmente había estado con semejante monstruo del cine mundial. El resto es anecdótico.

--

--> Lee el diario tal como salió impreso