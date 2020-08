Gerárd Depardieu: fiscales piden se investigue denuncia de violación

La Fiscalía parisina pidió a un juez de instrucción que investigue las acusaciones en contra del artista, luego de que la joven se presentara como particular daminificada ante la desestimación de la primera denuncia por falta de pruebas.

Ahora el magistrado debe decidir si inicia o no tareas para ahondar en el hecho, algo que suele suceder en la mayoría de los casos.

A finales de agosto de 2018, la denunciante había realizado la denuncia en la zona de Lambesc: la joven aseguró que el ataque sexual tuvo lugar en la casa de Depardieu en París en la primera quincena de aquel mes.

En junio de 2019, la Fiscalía concluyó su investigación preliminar y explicando que "las numerosas investigaciones realizadas" no habían "permitido caracterizar los delitos denunciados en todos sus elementos constitutivos", por lo que no se avanzó en la causa.

El reconocido actor, de 71 años, es una de las principales figuras de la historia del cine francés gracias a sus actuaciones en películas como "Cyrano de Bergerac", "Jean de Florette" y "Camille Claudel".