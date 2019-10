¿Por qué Pampita lloró desconsoladamente en pleno Bailando?

Tras la coreografía de Griselda Siciliani y Nicolás Villalba al ritmo de "Alfonsina y el mar", tema de Mercedes Sosa, Pampita se largó a llorar desconsoladamente.

Antes de que la jurado hablé y de su devolución, Marcelo Tinelli dijo: "A todos nos movilizó. A cada uno por su situación y lo que le pasa en su vida. Nos conmovieron tus lágrimas y creo que en las casas deben estar llorando por cosas que le vienen. Este tema y lo que bailaron ellos fue tremendo por cualquier lugar desde donde se lo mire".

Y luego ella explicó: "Yo estaba llegando al canal y me avisaron que había fallecido un familiar muy querido para mí. Me preguntaba cómo lo iba a llevar. Dije: 'Bueno, en el programa va a estar todo bien y me voy a distraer'. Ni siquiera sabía el tema que había elegido Griselda. Y este tema y La Negra (Mercedes Sosa) fueron parte de mi familia durante muchos años. Parece mentira, pero cuando empieza a sonar el tema, la emoción desborda. Lo hicieron maravilloso, me alegro mucho que hayan tenido esta idea excelente. Lo que transmitieron e hicieron sentir fue increíble".