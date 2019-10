Sorpresivo posteo de Daniel Osvaldo para Jimena Barón en el Día de la Madre

Muchos famosos aprovecharon el festejo del Día de la Madre el último domingo para expresar su amor a las mamás que marcaron sus vidas. Uno de ellos fue Daniel Osvaldo.

El exfutbolista le dedicó un posteo en Instagram a su madre pero también a las madres de sus hijos: Nina Oertlinger, con quien tuvo a Gianluca, a Elena Braccini, madre de Victoria y María Helena y… a Jimena Barón, madre del pequeño Morrison.

“¡Feliz día a todas las MADRES! En especial a las más importantes de mi vida”, escribió Osvaldo junto a una serie de fotos de ellas, tres de las cuales lo muestran junto a Jimena y “Momo” antes de su separación definitiva en agosto de 2016.

La dedicatoria sorprendió a los seguidores de Daniel ya que el exjugador atraviesa un fuerte conflicto con la actriz y cantante por la crianza de Morrison.

Entonces, Osvaldo realizó un durísimo descargo contra su exmujer: “Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores, y no que digan ‘vagina’, ‘pito’ y ‘culo’ en historias de Instagram”.

Luego, en julio, cuando le preguntaron a Barón si Daniel tenía contacto con Morrison, ella respondió tajante: “Nulo, nulo”.