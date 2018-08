La reacción de Jujuy Giménez al ser consultada por los rumores de romance con el Pocho Lavezzi

Sofía Jujuy Giménez se prepara para debutar en el Bailando pero mientras tanto salió a responder sobre los rumores que la vinculan con Ezequiel “Pocho” Lavezzi.

En las últimas horas, la ex del Pelado López se refirió por primera vez al supuesto affaire.La versión fue contada por la periodista de El Trece, Karina Iavicoli, que sostuvo que la modelo viajó a China para ver al futbolista.

“¿Que estuve en China también? Me hubiese encantado conocer ese país, no he tenido la suerte todavía. Y Kari, te respondí apenas salí de ensayar. Evidentemente llegó tarde mi mensaje“, sostuvo Jujuy este miércoles.